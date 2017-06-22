عاجل وبالصور.. خبر سار لمستخدمي وموزعي شركة لورن أند أورن ﻿

قررت المحكمة الإبتدائية لمنطقة عين السبع بالدارالبيضاء صباح اليوم الخميس بتبرئة زكرياء فتحاني مؤسس شركة لورن أند أورن المعتقل منذ أزيد من ستة أشهر على خلفية تحقيق قامت به السلطات القضائية حول

شوف تيفي

قررت المحكمة الإبتدائية لمنطقة عين السبع بالدارالبيضاء صباح اليوم الخميس بتبرئة زكرياء فتحاني مؤسس شركة لورن أند أورن المعتقل منذ أزيد من ستة أشهر على خلفية تحقيق قامت به السلطات القضائية حول نشاط الشركة المتخصصة في مواد التجميل.

وحسب مصدر شوف تيفي فإن زكرياء فتحاني سيغادر السجن المحلي عكاشة اليوم قبل الإفطار .

وأضاف المصدر ذاته، أن مستخدمي ومستخدمات شركة لورن أند أورن ينتظرون في هاته اللحظات خروج زكرياء فتحاني بعد المدة الحبسية التي قضاها.

جدير بالذكر، أن زكرياء فتحاني تم إلقاء القبض عليه بسبب شكايات المواطنين والمتمثلة في النصب والإحتيال.