إدارة مستشفى الحسن الثاني بفاس تكشف تفاصيل تعرض مريض للإهمال طيلة مدة إستشفائه ﻿

كشفت إدارة المركزالاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، أن الفرق الطبية للمركز الاستشفائي لم تتوانى قط في القيام بواجباتها المهنية بالنسبة لكافة المرضى على قدم المساواة في احترام تام للأخلاقيات

شوف تيفي





كشفت إدارة المركزالاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، أن الفرق الطبية للمركز الاستشفائي لم تتوانى قط في القيام بواجباتها المهنية بالنسبة لكافة المرضى على قدم المساواة في احترام تام للأخلاقيات المهنية وللمبادئ العامة للمرفق العمومي.



وأفادت الإدارة خلال بلاغ توضيحي لها، عقب تداول فيديوهات عن الحالة الصحية للمريض (ر,ل) تتهم من خلالها الأطر الطبية للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني "بالإهمال"، في حين أن الأمر يتعلق بحالة المريض (ر.ل)، الذي استقبله قسم المستعجلات، بتاريخ 19 أبريل 2017، بمستشفى الاختصاصات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، في وضعية جد حرجة تتمثل في إصابات على مستوى البطن والرأس، سببت له غيبوبة استدعت وضعه تحت التنفس الاصطناعي واستفادته من كافة الفحوصات الإشعاعية والمخبرية لتتم إحالته بعد ذلك على مصلحة الإنعاش بنفس المستشفى لاستكمال العلاجات الضرورية عكس ما ورد من مغالطات وأكاذيب بالمواقع السالفة الذكر".



وأضاف البلاغ أن المريض "قد مكث بمصلحة الإنعاش لمدة أسبوع حيث تماثل للشفاء وتحسن وضعه الصحي بشكل كبير، على إثر ذلك قرر الفريق الطبي الذي كان يسهر على حالته، مغادرته للمصلحة. غير أن عدم توفر المعني بالأمر على البطاقة الوطنية للتعريف وانعدام ما يثبت عوزه (بطاقة راميد)جعله يشغل سرير بمصلحة الإنعاش لمدة أسبوع إضافي، في انتظار إدلاء العائلة بالوثائق اللازمة لتسوية وضعيته الإدارية اتجاه المستشفى، لكن أسرة المريض بدل أن تدلي بالوثائق المطلوبة، قام أحد أفرادها بالتهجم على العاملين بالمصلحة المذكورة بالسب والشتم".



وإستنادا لذات البلاغ، فقد تدخلت المساعدة الاجتماعية التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بأمر من الإدارة لمحاولة إيجاد حل لهذه الوضعية، وذلك بالتزام أحد أفراد أسرة المريض بالإدلاء بالوثائق المطلوبة بعد خروج المريض وذلك لتحرير السريرالذي يشغله، حيث أن المريض غادر المصلحة يوم 5 ماي 2017 وهو في كامل وعيه برفقة مجموعة من أفرادأسرته، كما توالت زياراته لقسم المستعجلات ليخضع للفحوصات الطبية والتحليلات المخبرية وذلك خلال الفترة الممتدة بين 25 ماي 2017 إلى غاية يوم 11 يونيو2017".



وفي يوم 17 يونيو 2017 استقبله قسم المستعجلات مجددا، حيث استفاد من فحوصات بالإيكوغرافيا و السكانير بالإضافة إلى فحوصات مخبرية، كما خضع بعد ذلك إلى عملية جراحية نقل على إثرها إلى مصلحة الإنعاش، بعد استقرار حالته، حيث ثم نقله لمصلحة المسالك البولية، لإستكمال علاجه.







