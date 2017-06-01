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هام للمغاربة مستخدمي الطريق بمناسبة عيد الفطر والعطلة الصيفية

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 17:28 هام للمغاربة مستخدمي الطريق بمناسبة عيد الفطر والعطلة الصيفية | مجتمع
هام للمغاربة مستخدمي الطريق بمناسبة عيد الفطر والعطلة الصيفية
دعت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير سائقي مختلف أصناف العربات إلى ضرورة التحلي باليقظة والحذر أثناء استعمال الطريق واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية قبل

"شوف تيفي"

دعت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير سائقي مختلف أصناف العربات إلى ضرورة التحلي باليقظة والحذر أثناء استعمال الطريق واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية قبل استعمال الطريق وأثناء السير، خلال عيد الفطر المبارك والعطلة الصيفية.

وحثت اللجنة في بلاغ لها اليوم الخميس ، مستعملي الطريق، لاسيما سائقي السيارات الخاصة والسائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين وشاحنات نقل البضائع، إلى ضرورة احترام قانون السير والتقيد بمستلزمات وضوابط السلامة الطرقية نظرا لحركة السير الكثيفة والإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومي للمسافرين تزامنا مع فترة عيد الفطر المبارك وحلول العطلة الصيفية.

وأكدت اللجنة على أهمية إخضاع العربات، قبل استعمال الطريق، للصيانة الميكانيكية والفحص التقني الدقيق لأجهزة السلامة والتأكد من صلاحيتها وخلوها من كل الأعطاب والشوائب التقنية التي من شأنها التسبب في وقوع حوادث السير، خاصة سلامة العجلات وأجهزة الحصر والنوابض وماسحات الزجاج وغيرها.

كما دعت اللجنة إلى أخذ قسط وافر من الراحة بالنسبة للسائق حتى يتمكن من القيادة بشكل آمن وسليم لأن الإرهاق والتعب يتسببان في عدم قدرته على التركيز وضعف القدرة الإدراكية، مما يؤثر سلبا على تقييم المسافات والسرعة والاضطراب في القيام بالمناورات أثناء السياقة، وبالتالي البطء في اتخاذ ردود الفعل المناسبة، كما حثت على الاستعداد للسفر وتنظيمه بالتحديد المسبق لمسار التنقل ووقت السفر كلما كان ذلك ممكنا وتفادي أوقات الذروة وما قد تشكله من مخاطر، وإلى تنظيم الأمتعة وربطها بإحكام وعدم تحميل السيارة أكثر من الحمولة المسموح بها لأن ذلك يشكل خطرا على سلامة الراكبين.

وحثت اللجنة أيضا كافة السائقين، على التخفيض من السرعة أثناء السير، والحرص على ملاءمتها مع ظروف السير والأحوال البيئية للطريق مع الالتزام التام بقواعد السير والمرور خصوصا على مستوى المنعرجات والمنحدرات والطرق الوعرة والملتوية، وضرورة احترام مسافة الأمان القانونية مع العربات التي تسير أمام السائق داخل المجال الحضري وخارجه، وعلى وجه الخصوص في الطرق الوطنية والطرق السيارة، وتجنب استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة لأنه يرفع من احتمال وقوع الحوادث بخمسة أضعاف، مع ضرورة جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الخلفية ووجوب ربط أحزمة السلامة، سواء بالنسبة لراكبي المقاعد الأمامية أو الخلفية، بالإضافة إلى راكبي حافلات النقل العمومي للمسافرين.

كما نبهت اللجنة إلى تجنب السفر على شكل قافلة متلاصقة وتنبيه السائقين الآخرين عند الرغبة في التجاوز القانوني أو الشروع في التوقف مع تفادي التوقف المفاجئ، داعية إلى التسامح على الطريق وخاصة اتجاه أخطاء الآخرين.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السير السائق العطلة الصيفية عيد الفطر اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير

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