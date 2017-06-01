 فضحية وبالفيديو.. شاب كيتحرش بسيدة وسط الطوبيس والقرآن خدام نهار رمضان بالعيون ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالفيديو..هذه هي حقيقة تعرض ولي عهد السعودية الجديد لاعتداء أثناء مبايعته | دولي

مثير وبالفيديو..هذه هي حقيقة تعرض ولي عهد السعودية الجديد لاعتداء أثناء مبايعته

عاجل وبالصور.. خبر سار لمستخدمي وموزعي شركة لورن أند أورن | مجتمع

عاجل وبالصور.. خبر سار لمستخدمي وموزعي شركة لورن أند أورن

إدارة مستشفى الحسن الثاني بفاس تكشف تفاصيل تعرض مريض للإهمال طيلة مدة إستشفائه | مجتمع

إدارة مستشفى الحسن الثاني بفاس تكشف تفاصيل تعرض مريض للإهمال طيلة مدة إستشفائه

هام للمغاربة مستخدمي الطريق بمناسبة عيد الفطر والعطلة الصيفية | مجتمع

هام للمغاربة مستخدمي الطريق بمناسبة عيد الفطر والعطلة الصيفية

عاجل..حادث خطير في الطريق السيار بين مراكش والدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..حادث خطير في الطريق السيار بين مراكش والدار البيضاء

السيبة.. شوفو شاب كسّر زاج ديال الطوبيس بالقنيطرة | بووز

السيبة.. شوفو شاب كسّر زاج ديال الطوبيس بالقنيطرة

فضحية وبالفيديو.. شاب كيتحرش بسيدة وسط الطوبيس والقرآن خدام نهار رمضان بالعيون | حوادث و حقوق

فضحية وبالفيديو.. شاب كيتحرش بسيدة وسط الطوبيس والقرآن خدام نهار رمضان بالعيون

شاهدوا .. ما وقع داخل البرلمان في أول جلسة رمضانية ليلية! | بووز

شاهدوا .. ما وقع داخل البرلمان في أول جلسة رمضانية ليلية!

عاجل.. وصول 23 جنديا تركيا وخمسة مركبات عسكرية جديدة إلى قطر | دولي

عاجل.. وصول 23 جنديا تركيا وخمسة مركبات عسكرية جديدة إلى قطر

الوطن شراكة أحلام

فضحية وبالفيديو.. شاب كيتحرش بسيدة وسط الطوبيس والقرآن خدام نهار رمضان بالعيون

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 16:58 فضحية وبالفيديو.. شاب كيتحرش بسيدة وسط الطوبيس والقرآن خدام نهار رمضان بالعيون | حوادث و حقوق
فضحية وبالفيديو.. شاب كيتحرش بسيدة وسط الطوبيس والقرآن خدام نهار رمضان بالعيون
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة قيام شاب بالتحرش بسيدة داخل حافلة للنقل العمومي نهار رمضان.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة قيام شاب بالتحرش بسيدة داخل حافلة للنقل العمومي نهار رمضان.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن فصوله جرت أخيرا بمدينة العيون، حيث قام شاب بالتحرش بسيدة داخل حافلة للنقل العمومي، وذلك من خلال الاقتراب منها ووضع يده في مناطق حساسة من جسدها.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن استنكارهم لقيام الشاب بأمور غير أخلاقية داخل حافلة للنقل العمومي، موضحين أن الحافلات العمومية بمختلف المدن المغربية، تعرف بشكل يومي حالات مشابهة، تتعر ض خلالهن السيدات للتحرش الجنسي من طرف بعض المرضى.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مدينة العيون الحافلات النقل العمومي رمضان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..حادث خطير في الطريق السيار بين مراكش والدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..حادث خطير في الطريق السيار بين مراكش والدار البيضاء

فيديو يشعل الفايسبوك بالمغرب: شوفو شنو وقع بين برلماني وسيدات اتهموه بالسطو على أرض فلاحية | حوادث و حقوق

فيديو يشعل الفايسبوك بالمغرب: شوفو شنو وقع بين برلماني وسيدات اتهموه بالسطو على أرض فلاحية

عاجل و بالصور.. لقاو ولد ميت فجامع الحسن الثاني بعد صلاة فجر ليلة القدر وهاشنو وقع فكازا | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور.. لقاو ولد ميت فجامع الحسن الثاني بعد صلاة فجر ليلة القدر وهاشنو وقع فكازا

عاجل..اعتقال أربعة أشخاص بالصويرة يشتبه في ارتباطهم بمنظمة إرهابية | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال أربعة أشخاص بالصويرة يشتبه في ارتباطهم بمنظمة إرهابية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

اتفاقية مهمة تحت إشراف جامعة الغرف المغربية لتقوية العلاقات بين المغرب و الصين | مال و أعمال
منذ 4 دقائق

اتفاقية مهمة تحت إشراف جامعة الغرف المغربية لتقوية العلاقات بين المغرب و الصين

بنت الشعب الحاصلة على أعلى معدل في الباكالوريا بغيت نكون طبيبة و كون قريت الابتدائي فالتعليم العمومي ماكنتش غادي نوصل لهاذ النتيجة | خارج البلاطو

بنت الشعب الحاصلة على أعلى معدل في الباكالوريا بغيت نكون طبيبة و كون قريت الابتدائي فالتعليم العمومي ماكنتش غادي نوصل لهاذ النتيجة

بنت الشعب الحاصلة على أعلى معدل في الباكالوريا توجه رسالة للملك محمد السادس | بــووز

بنت الشعب الحاصلة على أعلى معدل في الباكالوريا توجه رسالة للملك محمد السادس

أجواء روحانية بمسجد الحسن الثاني في ليلة القدر وهاشنو قالوا المغاربة لي شافو الملك بالمسجد | بــووز

أجواء روحانية بمسجد الحسن الثاني في ليلة القدر وهاشنو قالوا المغاربة لي شافو الملك بالمسجد

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالفيديو..هذه هي حقيقة تعرض ولي عهد السعودية الجديد لاعتداء أثناء مبايعته | دولي
منذ 10 دقائق

مثير وبالفيديو..هذه هي حقيقة تعرض ولي عهد السعودية الجديد لاعتداء أثناء مبايعته

عاجل وبالصور.. خبر سار لمستخدمي وموزعي شركة لورن أند أورن | مجتمع

عاجل وبالصور.. خبر سار لمستخدمي وموزعي شركة لورن أند أورن

إدارة مستشفى الحسن الثاني بفاس تكشف تفاصيل تعرض مريض للإهمال طيلة مدة إستشفائه | مجتمع

إدارة مستشفى الحسن الثاني بفاس تكشف تفاصيل تعرض مريض للإهمال طيلة مدة إستشفائه

هام للمغاربة مستخدمي الطريق بمناسبة عيد الفطر والعطلة الصيفية | مجتمع

هام للمغاربة مستخدمي الطريق بمناسبة عيد الفطر والعطلة الصيفية

﻿ ﻿
أمس 13:03 GMT

عاجل وحصري.. هذا هو أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب إلى حدود الساعة..وصاحبته تلميذة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.