فضحية وبالفيديو.. شاب كيتحرش بسيدة وسط الطوبيس والقرآن خدام نهار رمضان بالعيون ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة قيام شاب بالتحرش بسيدة داخل حافلة للنقل العمومي نهار رمضان.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة قيام شاب بالتحرش بسيدة داخل حافلة للنقل العمومي نهار رمضان.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن فصوله جرت أخيرا بمدينة العيون، حيث قام شاب بالتحرش بسيدة داخل حافلة للنقل العمومي، وذلك من خلال الاقتراب منها ووضع يده في مناطق حساسة من جسدها.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن استنكارهم لقيام الشاب بأمور غير أخلاقية داخل حافلة للنقل العمومي، موضحين أن الحافلات العمومية بمختلف المدن المغربية، تعرف بشكل يومي حالات مشابهة، تتعر ض خلالهن السيدات للتحرش الجنسي من طرف بعض المرضى.