عاجل.. وصول 23 جنديا تركيا وخمسة مركبات عسكرية جديدة إلى قطر ﻿

أعلن الجيش التركي بشكل رسمي وصول دفعة ثانية من الجنود والمركبات العسكرية إلى عاصمة قطر الدوحة اليوم الخميس، لتلتحق بالقوات السابقة المتواجدة بالإمارة الغنية، التي تعاني من حصار جيرانها وعلى

شوف تيفي

أعلن الجيش التركي بشكل رسمي وصول دفعة ثانية من الجنود والمركبات العسكرية إلى عاصمة قطر الدوحة اليوم الخميس، لتلتحق بالقوات السابقة المتواجدة بالإمارة الغنية، التي تعاني من حصار جيرانها وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والبحرين.



ويبلغ عدد أفراد الدفعة الثانية من القوات العسكرية التركية، إلى قاعدة "العديد" فى قطر نحو 23 جندي مع خمسة مركبات عسكرية، إستباقا لقوات ضخمة سيتم إرسالها من أنقرة نحو الدوحة في الأسابيع المقبلة.



وقد وصلت في وقت سابق قوات عسكرية تركية، وذلك بعد مصادقة البرلمان التركى بشكل سريع فى أعقاب أزمة دبلوماسية بين الدوحة وعدد من الدول العربية، على تشريع يتيح إرسال مئات الجنود الأتراك لقطر، وذلك بعد يومين من قطع الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات مع الدوحة، ، حيث تتوفر تركيا على قاعدة عسكرية فى قطر تؤوي حاليا نحو 90 جنديا تركيا.