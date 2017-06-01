تسليم هبة ملكية لفائدة أزيد من 840 من حفظة القرآن والأسر المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة بمكناس ﻿

أشرفت بعثة من الحجابة الملكية، اليوم الخميس، بعمالة مكناس على تسليم هبة ملكية لفائدة 842 من حفظة القرآن الكريم والأسر المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك برسم

"شوف تيفي"+"و م ع"

أشرفت بعثة من الحجابة الملكية، اليوم الخميس، بعمالة مكناس على تسليم هبة ملكية لفائدة 842 من حفظة القرآن الكريم والأسر المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك برسم سنة 2017 / 1438 .

واستفاد من هذه المبادرة الإنسانية مجموعة من حفظة القرآن الكريم والمنتمين لبعض الأسر المعوزة وكذا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى المصابين ببعض الأمراض المزمنة .

وبهذه المناسبة، رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء للملك محمد السادس وأن يمده بالنصر والتمكين ويقر عينه بولي العهد الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه الأمير مولاي الرشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة .

كما رفعت أكف الضراعة الى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته الملكين الراحلين الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما.