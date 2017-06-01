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عاجل..دولة قريبة جدا من المغرب تكشف عن أول أيام عيد الفطر

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 16:19 عاجل..دولة قريبة جدا من المغرب تكشف عن أول أيام عيد الفطر | منوعات
عاجل..دولة قريبة جدا من المغرب تكشف عن أول أيام عيد الفطر
كشفت وسائل إعلام جزائرية قبل قليل من يومه الخميس، أن جمعية الشعري لعلم الفلك، توقعت أن يكون أول ايام عيد الفطر بالجزائر، يوم الاثنين القادم، بسبب “استحالة” رؤية الهلال ليلة التاسع و العشرين من

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام جزائرية قبل قليل من يومه الخميس، أن جمعية الشعري لعلم الفلك، توقعت أن يكون أول ايام عيد الفطر بالجزائر، يوم الاثنين القادم، بسبب “استحالة” رؤية الهلال ليلة التاسع و العشرين من رمضان.

وأكدت المصادر ذاتها أن الجميعة الجزائرية المذكورة، قالت إن الحسابات الفلكية، تشير إلى استحالة رؤية الهلال بالعين المجردة يوم السبت 24 يونيو في الجزائر و كل الدول العربية، متوقعة أن يتم إكمال عدة رمضان 30 يوما وذلك سواء في حالة رؤية محلية أو معممة، مشيرة إلى أنه واستنادا لتحري بصري و حتى بالمنظار فإن أول أيام عيد الفطر سيصادف يوم الاثنين 26 يوينو”.

واعتبرت جمعية الشعري الجزائرية أن الاحتفال بعيد الفطر يوم الأحد 25 يونيو سيكون بناء على رؤية خاطئة للهلال، داعية وزارة الشؤون الدينية بالجزائر إلى عدم تأييد رؤية مزعومة للهلال قد تصلها مساء يوم السبت سواء كانت محلية أو من بلد عربي آخر إذ أن ذلك يتنافى مع المعطيات الفلكية.

و أشارت الجمعية المذكورة إلى استحالة رؤية الهلال بالعين المجردة في الجزائر والدول العربية و كل المناطق الغربية حتى أمريكا الجنوبية وكذلك نفس الشيء لجنوب إفريقيا.

وختمت جمعية الشعري الجزائرية بيانها بالقول “إذا ما اشترطت رؤية الهلال بالعين المجردة حسب الموقف الرسمي في الجزائر أو حتى بالمنظار كما هو الحال في دول الخليج و دول أخرى مسلمة و إذا ما استحالت الرؤية سواء بالعين المجردة أو بالمنظار في كل الدول العربية بما فيها الجزائر فإن هذا يستوجب إتمام صيام 30 يوما من شهر رمضان وأن عيد الفطر سيكون يوم الاثنين 26 يونيو”.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، أكدت لـ "شوف تيفي" أن الحسابات الفلكية العلمية، بينت أن أول أيام عيد الفطر المبارك بالمغرب سيكون يوم الاثنين 26 يونيو المقبل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عيد الفطر رمضان الحسابات الفلكية جمعية الشعري

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