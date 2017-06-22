وأخيرا..دنيا باطمة تنشر أول صورة لرضيعتها غزل بعد أسبوع من إخفائها ﻿

نشرت الفنانة المغربية دنيا باطمة على حسابها الشخصي بالإنستغرام، يومه الخميس، أول صورة لرضيعتها غزل ، وهي الصورة التي ظهر خلالها البحريني محمد الترك زوج باطمة وهو يحضن رضيعته.

"شوف تيفي"

نشرت الفنانة المغربية دنيا باطمة على حسابها الشخصي بالإنستغرام، يومه الخميس، أول صورة لرضيعتها غزل ، وهي الصورة التي ظهر خلالها البحريني محمد الترك زوج باطمة وهو يحضن رضيعته.

وتفاعل عشاق دنيا باطمة مع هذه الصورة الجديد لـ "غزل" رضيعة دنيا باطمة، حيث عبر العديد منهم عن استغرابهم الكبير لعدم قيام باطمة بنشر صورة واضحة لـ"غزل" تُظهر ملامحها بالكامل.

ومن جهة أخرى، استغل نشطاء الفرصة، لتوجيه عبارات التهاني والتبريك للفنانة دنيا باطمة ولزوجها المنتج البحريني محمد الترك.