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العثور على مصاحف مزورة بأحد المساجد خلال صلاة التروايح+صور

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 15:43 العثور على مصاحف مزورة بأحد المساجد خلال صلاة التروايح+صور | منوعات
العثور على مصاحف مزورة بأحد المساجد خلال صلاة التروايح+صور
كشفت وسائل إعلام سعودية، خلال الأسبوع الجاري، عن فتح فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة الجبيل، تحقيقا عقب العثور على عدد من المصاحف المزورة المشابهة في تصميمها لمصحف المدينة.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام سعودية، خلال الأسبوع الجاري، عن فتح فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة الجبيل، تحقيقا عقب العثور على عدد من المصاحف المزورة المشابهة في تصميمها لمصحف المدينة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أحد المواطنين بالجبيل عثر على ثلاث نسخ مزورة من المصحف الشريف بمسجد مستشفى الجبيل العام، وقام بتحذير الناس منها بعد صلاة التراويح، ببينما قام أحد موظفي المستشفى بالتحفظ على النسخ الثلاث تمهيدًا لعرضها على المسؤولين في أوقاف الجبيل.

وأكدت المصادر ذاتها أن مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالجبيل أحمد الجراح، أشار إلى أن هناك تعليمات وتعاميم مبلغة مسبقاً لأئمة المساجد والمراقبين بسحب أي مصاحف غير مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وأكد أنه تم توجيه أحد المراقبين للاطلاع على المصاحف المزورة بمسجد المستشفى وضبطه، تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنها، مشيرة إلى أن المصاحف المضبوطة تبدأ بسورة المدثر وليس بسورة الفاتحة كباقي المصاحف المعتمدة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصاحف المزورة محافظة الجبيل المستشفى أوقاف الجبيل

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