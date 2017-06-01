''البيجيدي'' فوق صفيح ساخن بعد التوتر الحاصل بين الرميد وبن كيران بسبب التخوين ﻿

أبان إجتماع الأمانة العامة الأخير لحزب العدالة والتنمية المنعقد مؤخرا، أن الحزب يعيش مرحلة يصعب عليه تجاوزها دون التضحية بين التيارين المتصارعين داخل التنظيم السياسي الذي يقود الحكومة لولايتين

شوف تيفي



أبان إجتماع الأمانة العامة الأخير لحزب العدالة والتنمية المنعقد مؤخرا، أن الحزب يعيش مرحلة يصعب عليه تجاوزها دون التضحية بين التيارين المتصارعين داخل التنظيم السياسي الذي يقود الحكومة لولايتين متتاليتين.



وفي هذا السياق، أوردت مجلة "جون أفريك" نقلا عن مصادرها من داخل الحزب، بأن آخر إجتماع للأمانة العامة لحزب "البيجيدي" شهد مشاداة كلامية بين الأمين العام عبد الإله بن كيران والقيادي في الحزب مصطفى الرميد أدى إلى إلغاء بلاغ للأمانة العامة للحزب.



وحسب المجلة الفرنسية، فبن كيران أصر على ذكر كلمة "كارثة" في البلاغ لوصف الوضعية التي يمر منها الحزب، فيما أصر مصطفى الرميد ، على ورود كلمة "التخوين" في البلاغ أيضا بعد الهجوم اللاذع الذي تعرض له وزراء الحزب في الحكومة الحالية.



وأوضحت المجلة أن بن كيران ألغى إصدار البلاغ في اخر اللحظات بعد إصرار مصطفى الرميد على ذكر كلمة "التخوين" في البلاغ مقابل كلمة "الكارثة".