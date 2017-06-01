عاجل: موجة حرارة من اليوم الخميس إلى غاية الأحد المقبل بالعديد من جهات المملكة ﻿

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه من المتوقع أن تشهد العديد من جهات المملكة موجة حرارة ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية الأحد المقبل، مع درجات حرارة قد تصل إلى 48 درجة.

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أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه من المتوقع أن تشهد العديد من جهات المملكة موجة حرارة ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية الأحد المقبل، مع درجات حرارة قد تصل إلى 48 درجة.

وبحسب نشرة جوية خاصة للمديرية، فإنه من المنتظر أن تسجل، اليوم الخميس، درجات حرارة عليا من 41 إلى 44 درجة بكل من أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والعيون وطرفاية والسمارة وطاطا وتارودانت وآسا-الزاك وزاكورة وكلميم وطانطان والرشيدية.

وأضاف المصدر ذاته أن درجات حرارة تتراوح بين 37 و40 درجة ستسجل بكل من ورزازات والفقيه بن صالح وقلعة السراغنة وخريبكة والرحامنة ومراكش واليوسفية والصويرة وبني ملال وسيدي إفني وكرسيف.

وقد تبلغ درجات الحرارة العليا، غدا الجمعة، من 44 إلى 48 درجة بالعيون وطرفاية والسمارة وآسا الزاك وطاطا وبوجدور وطانطان وكلميم وتارودانت.

وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم نفسه، درجات حرارة ما بين 40 و44 درجة بأوسرد ووادي الذهب واليوسفية ومراكش والرحامنة وسيدي بنور وسطات والفقيه بن صالح وخريبكة وزاكورة والرشيدية وشتوكة آيت باها وأكادير والصويرة وآسفي.

وستبلغ درجات الحرارة 37 إلى 40 درجة بالخميسات وخنيفرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم ووزان ومولاي يعقوب وفاس وبرشيد وبن سليمان والعرائش وطنجة وأصيلة والقنيطرة وسلا والصخيرات-تمارة.

ووفقا للنشرة ذاتها، يتوقع تسجيل درجات حرارة عليا تصل إلى 44/ 48 درجة، بعد غد السبت، بأوسرد ووادي الذهب وبوجدور والسمارة وآسا الزاك وطانطان وكلميم وطاطا وتارودانت وإنزكان وآيت ملول ومراكش والرحامنة وقلعة السراغنة والفقيه بن صالح وسطات وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

وستشهد مدن العيون وسيدي إفني وشتوكة آيت باها وأكادير والصويرة وشيشاوة واليوسفية وسيدي بنور وأزيلال وبني ملال وخريبكة وبرشيد وبن سليمان والخميسات وخنيفرة والحاجب وفاس ومكناس ومولاي يعقوب وتاونات ووزان والعرائش والقنيطرة وزاكورة والرشيدية درجات حرارة ستبلغ 40 إلى 44 درجة.

وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، خلال اليوم نفسه، درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و40 درجة بوجدة وتاوريرت وكرسيف والناظور والدريوش وتازة وصفرو وآسفي وورزازات والرباط وسلا والصخيرات-تمارة.

ويمكن أن تبلغ درجات الحرارة، بالنسبة ليوم الأحد 25 يونيو، 40 إلى 45 درجة بأوسرد والسمارة وآسا الزاك وطاطا وتارودانت وطانطان وكلميم وبوجدور ووادي الذهب.