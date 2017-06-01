فيديو يشعل الفايسبوك بالمغرب: شوفو شنو وقع بين برلماني وسيدات اتهموه بالسطو على أرض فلاحية ﻿

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة دخول شخص قيل إنه برلماني سابق في جدال حاد مع مجموعة من النسوة، كاد أن ينتهي بتبادل الضرب.

"شوف تيفي"

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة دخول شخص قيل إنه برلماني سابق في جدال حاد مع مجموعة من النسوة، كاد أن ينتهي بتبادل الضرب.

ويظهر هذا الفيديو شخصا داخل قطعة أرضية فلاحية، وهو في نقاش ساخن مع سيدات، اتهمنه بالسطو على أرضهن، وهو الأمر الذي رفض المذكور الاعتراف به، مشيرا إلى أن القطعة الأرضية من حقه ولا يمكن لأي كان أن يسلبه إياها.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع المسؤولين بفتح تحقيق للكشف عن المالك الحقيقي لهذه الأرض، بينما ركز آخرون في تعليقاتهم على الطريقة التي كان يتكلم بها الشخص الظاهر في الفيديو، موضحين أن هذا الأخير من المحتمل أن يكون متورطا في استغلال نفوذه للسطو على أرض السيدات اللائي قد تكن بدورهن متورطات في اتهام هذا الشخص بتهم باطلة لا أساس لها من الصحة.