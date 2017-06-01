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محلل إقتصادي: تعويم الدرهم له إيجابيات ومخاطر على المغرب..وهذا هو مفهومه

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 14:17 محلل إقتصادي: تعويم الدرهم له إيجابيات ومخاطر على المغرب..وهذا هو مفهومه | بوليتيك
محلل إقتصادي: تعويم الدرهم له إيجابيات ومخاطر على المغرب..وهذا هو مفهومه
بعد قرار بنك المغرب تعويم الدرهم المغربي،أي الانتقال إلى نظام صرف مرن،كشف المحلل الاقتصادي عبد الخالق التوهامي في اتصال له مع ''شوف تيفي'' اليوم الخميس، عن مفهوم تعويم الدرهم حسب

"شوف تيفي"

بعد قرار بنك المغرب تعويم الدرهم المغربي،أي الانتقال إلى نظام صرف مرن،كشف المحلل الاقتصادي عبد الخالق التوهامي في اتصال له مع "شوف تيفي" اليوم الخميس، عن مفهوم تعويم الدرهم حسب ما أعلنه بنك المغرب، مبسطا بالقول هو جعل سعر الصرف مرنا دون تدخل الحكومة أو بنك المغرب،موضحا أن قيمة العملة الوطنية، كانت تتحدد سابقا باللجوء إلى عملة مثل الدولار والأورو، أما الآن سيترك بنك المغرب للسوق مجال لتحديد هذه العملة، أي أن قيمة العملة الوطنية ستكون حسب قيمة العرض والطلب.

وأضاف التوهامي في شرحه لتعويم الدرهم المغربي، أن الطلب إذا ما كان مرتفعا على الدرهم المغربي نظرا لارتفاع الصادرات، سيساهم في ارتفاع قيمة العملة الوطنية، أما إذا لم يكن هناك طلب على العمل الوطنية نظرا لوجود طلب لصالح عملات أخرى فإن الأمر قد يتسبب في انخفاض قيمة الدرهم المغربي بالأسواق العالمية، مضيفا أن هامش التحرك في السوق بالنسبة لبنك المغرب ، سيكون محددا ومقيدا في قيم دنيا ، وهي المرحلة التي ستستمر لعدة سنوات بالمغرب، قبل أن تتوقف عقب تعرف الفاعلين الاقتصادين على طريقة تحرير العملة.

وأشار التوهامي أن لتعويم الدرهم جوانب إيجابية كثيرة لصالح المغرب، كما أنه يضم مخاطر على بعض القطاعات الإقتصادية يجب على الفاعلين الاقتصاديين التعرف عليها وعلى طريقة التعامل معها، قائلا "مخاطر تعويم العملة شر لابد منه للحصول على الإيجابيات".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تعويم الدرهم تحرير السعر الصادرات

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