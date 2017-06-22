عاجل و بالصور.. لقاو ولد ميت فجامع الحسن الثاني بعد صلاة فجر ليلة القدر وهاشنو وقع فكازا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مجموعة من المُصلين عثروا بعد فجر اليوم الخميس،على طفل صغير سنه ما بين 8 و 10 سنوات ميتا في الساحة المجاورة لمسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء.

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علمت "شوف تيفي" أن مجموعة من المُصلين عثروا بعد فجر اليوم الخميس،على طفل صغير سنه ما بين 8 و 10 سنوات ميتا في الساحة المجاورة لمسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء.

و قد أبلغ المواطنين، رجال الوقاية المدنية التي نقلت جثة الطفل إلى مستودع الأموات بمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء قبل وصول والدته إلى عين المكان.

و لم تعرف حسب مصادرنا، أسباب وفاة الطفل إلى حين فتح تحقيق في الموضوع.