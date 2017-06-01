إعفاء رئيس المنطقة الأمنية لمولاي رشيد بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المديرية العامة للأمن الوطني، أعفت، أمس الأربعاء، رئيس المنطقة الأمنية لمولاي رشيد ''سعيد أيت التومي''، وقررت إلحاقه بدون مهام بالإدارة المركزية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المديرية العامة للأمن الوطني، أعفت، أمس الأربعاء، رئيس المنطقة الأمنية لمولاي رشيد "سعيد أيت التومي"، وقررت إلحاقه بدون مهام بالإدارة المركزية.

وأوضح المصدر ذاته أن أسباب الإعفاء، ما تزال إلى حدود الساعة مجهولة، مشيرا إلى أن الرسالة الخاصة بالإعفاء التي توصلت بها المنطقة الأمنية لمولاي رشيد لم تكشف عن هذه الأسباب.

تجدر الإشارة إلى سعيد أيت التومي، تم تعيينه كرئيس للمنطقة الأمنية لمولاي رشيد، شهر فبراير المقبل خلفا لـ "عبد الرحيم الفقيذ"، بعد أن كان يشغل سابقا مهام عميد مركزي بالمنطقة الأمنية عين السبع.