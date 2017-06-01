عاجل..اعتقال أربعة أشخاص بالصويرة يشتبه في ارتباطهم بمنظمة إرهابية ﻿

"شوف تيفي"
قامت المصالح الأمنية بمدينة الصويرة، صباح يومه الخميس، باعتقال أربعة أشخاص ، يشتبه في علاقتهم بمنظمة إرهابية متطرفة.
وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن المعنيين بالأمر، تم إيقافهم من داخل منازلهم المتواجدة بالحي الصناعي وبحي السقالة.
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