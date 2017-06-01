فيديو جد خطير..صحاب شرع اليد سلخو شاب حصلوه كايدير أمور غير أخلاقية مع صاحبتو نهار رمضان في طنجة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يومه الخميس، يوثق لحظة قيام مواطنين بالاعتداء على شخص، تم ضبطه وهو يعانق فتاة في الشارع العام.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يومه الخميس، يوثق لحظة قيام مواطنين بالاعتداء على شخص، تم ضبطه وهو يعانق فتاة في الشارع العام.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن فصوله جرت نهار رمضان بمدينة طنجة وبالتحديد بالقرب من كسباراطا، حيث تفاجأ شاب بمجموعة من المواطنين وهم ينهالون بالضرب عليه، للاشتباه في قيامه بحركات غير أخلاقية رفقة فتاة كانت بصحبته بالشارع العام.

تجدر الإشارة إلى أن إحدى المدن المغربية، شهدت الأسبوع الماضي واقعة مشابهة، عقب ضبط شاب متلبس بممارسة الجنس مع فتاة داخل سيارة، ليقوم مجموعة من المواطنين بالاعتداء عليه وتعنيفه كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".