بالفيديو..مرة أخرى: مغاربة من بين الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ وتفسير القرآن الكريم في مصر ﻿

حل المقرئان المغربيان سعيد فافا وحمزة العسري ضمن أوائل الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ وتفسير القرآن الكريم التي نظمت في مصر بمناسبة شهر رمضان الكريم.

"شوف تيفي"+"و م ع"

حل المقرئان المغربيان سعيد فافا وحمزة العسري ضمن أوائل الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ وتفسير القرآن الكريم التي نظمت في مصر بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وذكرت وكالة أبناء الشرق الاوسط المصرية ( أش أ ) أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قام خلال احتفال أقامته وزارة الأوقاف المصرية بليلة القدر أمس الأربعاء، بتكريم أوائل الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ وتفسير القرآن الكريم من مصر وعدة دول إسلامية بمنحهم شهادات تقديرية وجوائز مالية.

وكرم الرئيس السيسي ، في هذا السياق، الفائزين في الفرع الأول للمسابقة في حفظ القرآن كاملا وتفسيره وتقديم بحث عن المقاصد في القرآن وهما سعيد فافا من المغرب الذي احتل الرتبة الثانية وعماد أبو بكر من مصر الذي احتل الرتبة الأولى.

وفي الفرع الثاني لحفظ القرآن كاملا وتفسير آيات الجهاد كرم الرئيس المصري كلا من حمزة العسري من المغرب الذي احتل الرتبة الأولى وليث بن اسحق من سلطنة عمان الذي احتل الرتبة الثانية .

وفي الفرع الثالث الخاص بحفظ القرآن لغير الناطقين بالعربية تم تكريم المقرئ عبد الله المامول من بنغلاديش وأيام الدين فرح من روسيا.

كما كرم الرئيس السيسي طفلتين مصريتين فائزتين في حفظ القرآن ومعانيه تحت 12 سنة وهما روميساء السيد العدني وندا اسمر إبراهيم.

وتضمنت المسابقة العالمية الثالثة والعشرين للقرآن الكريم، والتي نظمتها وزارة الأوقاف، عدة فروع، وهي الفرع الأول في حفظ القرآن الكريم وتفسيره كاملا، والفرع الثاني في حفظ القرآن الكريم كاملا، مع فهم معانى المفردات، وتفسير آيات الجهاد فى القرآن الكريم، والفرع الثالث في حفظ القرآن الكريم وتجويده لأبناء الدول غير الناطقة بالعربية، والفرع الرابع في حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات للأطفال تحت سن 12 سنة للمصريين فقط.