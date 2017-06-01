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خطير وبالفيديو.. ملتحي سْلخ فتاة لابسة سروال قصير نهار رمضان في الترامواي+تفاصيل

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 11:58 خطير وبالفيديو.. ملتحي سْلخ فتاة لابسة سروال قصير نهار رمضان في الترامواي+تفاصيل | دولي
خطير وبالفيديو.. ملتحي سْلخ فتاة لابسة سروال قصير نهار رمضان في الترامواي+تفاصيل
قام شخص ملتحي، بمدينة اسطنبول مساء أمس الأربعاء، بالاعتداء على فتاة داخل عربة للترامواي بسبب ارتدائها لسروال قصير.

"شوف تيفي"

قام شخص ملتحي، بمدينة اسطنبول مساء أمس الأربعاء، بالاعتداء على فتاة داخل عربة للترامواي بسبب ارتدائها لسروال قصير.

وحسب موقع " ديلي نيوز التركية" فإن الرجل اعتدى على الشابة، بسبب ارتدائها سروالا قصيرا في شهر رمضان، مشيرة إلى أن فيديو الواقعة، أثار ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الموقع أن الضحية التي تدرس بالجامعة، تدعى إسينا ميليسا، انهارت مباشرة بعد تعرضها للاعتداء بالرغم من محاولتها الدفاع عن نفسها.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مدينة إسطنبول الشابة سروال قصير

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