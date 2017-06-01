مثير وبالفيديو..روميو خديجة يوم عيد الحب شدوه كيشفر في مراكش نهار رمضان..وها شنو وقع ليه ﻿

تناقلت العديد من الصفحات المراكشية بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام المصالح الأمنية، بإيقاف المدعو ''مراد'' والذي تعرف عليه المغاربة بعد واقعة عيد الحب مع حبيبته خديجة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات المراكشية بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام المصالح الأمنية، بإيقاف المدعو "مراد" والذي تعرف عليه المغاربة بعد واقعة عيد الحب مع حبيبته خديجة.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن مراد، تم إيقافه من طرف المصالح الأمنية بمساعدة مجموعة من المواطنين، نهار رمضان بمنطقة كليز وهو متلبس بسرقة أحد المواطنين، ليتم اقتياده إلى إحدى الدوائر الأمنية من أجل التحقيق معه.

تجدر الإشارة إلى أن المغاربة، تعرفوا على مراد، عقب صعوده إلى عمود كهربائي يوم عيد الحب وتهديد بالانتحار في حال تخلي حبيبته "خديجة" عنه، قبل أن يتم إيقافه وإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية.