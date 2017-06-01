عاجل..انفجار يهز تركيا ﻿

كشفت وسائل إعلام تركية يومه الخميس، أن انفجارا هز البلاد ألحق أضرارا بسور مجاور لمنطقة عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي في مدينة إزمير الساحلية بغرب تركيا.

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام تركية يومه الخميس، أن انفجارا هز البلاد ألحق أضرارا بسور مجاور لمنطقة عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي في مدينة إزمير الساحلية بغرب تركيا.

وحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية فإن الانفجار وقع في منطقة قوناق بوسط إزمير، وذلك خلال مرور مركبة عسكرية بالمنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن الانفجار دمر جزءا من سور بين مقبرة مجاورة والمنطقة العسكرية وحطم النوافذ في مبان قريبة.