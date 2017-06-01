بوسعيد يطمئن البرلمانيين من تعويم الدرهم ويؤكد الإنتقال للنظام المرن ﻿

شوف تيفي
قلل وزير الإقتصاد والمالية ''محمد بوسعيد'' من التخوفات التي صاحبت طرح موضوع النظام العائم بالنسبة للدرهم بدل النظام الثابث خلال لقاء عقدته لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس خصص للمناقشة و التصويت على مشروع قانون التصفية برسم السنة المالية 2014.
وصرح البرلماني وعضو لجنة مراقبة المالية العامة بمجاس النواب ''أحمد أدراق'' في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أن وزير الإقتصاد والمالية أكد يوم امس الثلاثاء 20 يونيو، بعد طرح موضوع النظام العائم بالنسبة للدرهم بدل النظام الثابث ''بأننا سننتقل من نظام ثابت الى نظام مرن فقط، مطمئنا البرلمانيين من التخوفات المطروحة''.
وأضاف البرلماني، بأن زارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب مدعوان للتواصل أكثر مع المواطنين حول موضوع تعويم الدرهم، خاصة المتعاملين بالعملة الأجنبية عند الاستيراد والتصدير لشرح حيثيات القرار الجديد وتأثيراته على مختلف المعاملات.
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