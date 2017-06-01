بالفيديو...الوالي ''زينب العدوي'' تترأس حفلا دينيا بأكادير ﻿

ترأست والي جهة سوس ماسة، زينب العدوي حفلا دينيا ليلة أمس الثلاثاء 20 يونيو 2017 بالمدرسة العتيقة ''إسقالن'' جماعة تدرارت بجبال إداوتنان لإقليم أكادير.

شوف تيفي



ترأست والي جهة سوس ماسة، زينب العدوي حفلا دينيا ليلة أمس الثلاثاء 20 يونيو 2017 بالمدرسة العتيقة ''إسقالن'' جماعة تدرارت بجبال إداوتنان لإقليم أكادير.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' الذي حضر الحفل الديني، فقد رافق والي جهة سوس ماسة زينب العدوي مسؤولين مدنيين وعسكريين بالإضافة إلى فقهاء وطلبة القرآن بالمدرسة العتيقة ''إسقالن'' التي تخرج منها العديد من الفقهاء.