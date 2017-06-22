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عاجل و بالصور..هذا ما يقع في هذه الأثناء بشارع الزرقطوني بالدارالبيضاء تزامنا مع ليلة القدر

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 03:00 عاجل و بالصور..هذا ما يقع في هذه الأثناء بشارع الزرقطوني بالدارالبيضاء تزامنا مع ليلة القدر | حوادث و حقوق
عاجل و بالصور..هذا ما يقع في هذه الأثناء بشارع الزرقطوني بالدارالبيضاء تزامنا مع ليلة القدر
يعيش في هذه الأثناء من ليلة الأربعاء_الخميس،شارع الزرقطوني على وقع فوضى تسبب فيها سائق شركة ''أوبير''بعدما حاصره سائق سيارة أجرة صغيرة.

شوف تيفي:

يعيش في هذه الأثناء من ليلة الأربعاء_الخميس،شارع الزرقطوني على وقع فوضى تسبب فيها سائق شركة ''أوبير''بعدما حاصره سائق سيارة أجرة صغيرة.

و حسب ما عاينت''شوف تيفي'' وبعد محاصرته ،اعتدى الشاب في تهور واضح على سائق الطاكسي بآلة حديدية خاصة بالسيارة ''كريك'' أصابه على مستوى رجله.

و قد حلت العناصر الأمنية إلى عين المكان بعدما تم نقل المصاب على متن سيارة للإسعاف إلى مستشفى مولاي يوسف،في حين أمرت العناصر الأمنية باقتياد المعتدي إلى مصلحة الديمومة قبل أن يحل والده و يتم نقله عبر سيارة للإسعاف أمام اندهاش المواطنين الذين عاينوا الحادثة.

و كان الشخص الذي اعتدى على السائق سبق و أن عنف زوجته أمام المواطنين في نفس الشارع بالدارالبيضاءمؤخرا

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الزرقطوني سائق أوبير

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