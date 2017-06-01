مؤلم. .الحرارة تقتل مسنا بالصويرة..وهذه هي التفاصيل ﻿

عثر مواطنون، يومه الأربعاء، على مسن جثة هامدة داخل غابة اوناغة الموجودة ضواحي مدينة الصويرة.

''شوف تيفي ''

عثر مواطنون، يومه الأربعاء، على مسن جثة هامدة داخل غابة اوناغة الموجودة ضواحي مدينة الصويرة.

وحسب مصادر صويرية فإن المسن، كان يقوم بجمع نبات ''الدوم'' الذي يتم استخدامه في صناعة الشباك، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة تعرضه لضربة شمس بسبب ارتفاع الحرارة.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك وفور توصلها باخبارية في الموضوع حلت بالغابة المذكورة وعاينت جثمان المسن التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس باسفي لإخضاعها للتشريح الطبي.