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الأمن يفكك خيوط تفخيخ ''تراكتور'' بمواد متفجرة بضيعة فلاحية بإمنتانوت

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 02:50 الأمن يفكك خيوط تفخيخ تراكتور بمواد متفجرة بضيعة فلاحية بإمنتانوت | بوليتيك
الأمن يفكك خيوط تفخيخ ''تراكتور'' بمواد متفجرة بضيعة فلاحية بإمنتانوت
كشفت مصادر ''المساء'' عن قيام أربعة أشخاص بوضع كمية مهمة من البارود داخل جرار يستعمله أحد المستخدمين بضعية فلاحية بمنطقة أنفيفة بإقليم شيشاوة.

شوف تيفي

كشفت مصادر ''المساء'' عن قيام أربعة أشخاص بوضع كمية مهمة من البارود داخل جرار يستعمله أحد المستخدمين بضعية فلاحية بمنطقة أنفيفة بإقليم شيشاوة.

ووفق ذات المصادر، فصاحب الضيعة الفلاحية اكتشف تفخيخ جراره ''بالبارود'' بعد أن تلقى مكالمة هاتفية تحذره من امتطائه، وقام بإخبار السلطات المختصة بالواقعة، وإيداع شكاية لدى وكيل العام للملك بمراكش، الذي أمر بفتح تحقيق معمق في الموضوع لمعرفة حيثياته في سرية تامة، أدى إلى تفكيك خيوط الجريمة من خلال العودة إلى المكالمات التي استقبلها هاتف صاحب الجرار، بما فيها الشخص الذي أبلغه بوجود الخطر.

وتمكنت فرقة تابعة لأمن إمنتانوت، من الوصول إلى كافة الأفراد المشتبه في صلتهم بالقضية، وهم ثلاثة أشخاص، حيث ينحدر الشخص الأول من ''سيدي علي أوسحاق''بإمنتانوت، والثاني من ''لالة عريبة بأنفيفة''، وشخص آخر بجماعة'' سيدي غانم''، إستنادا لذات المصادر.

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