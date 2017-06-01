البوليس يعتقل ''عادل الكرطومي'' بالدار البيضاء بعد شكايات ضده من طرف شخصيات كبيرة ﻿

إعتقلت فرقة خاصة للشرطة القضائية اليوم الأربعاء، بسوق الجملة بمدينة الدار البيضاء ''عادل الكرطومي'' المعروف بنشر أشرطة فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يتهم فيها مسؤولين وأطر بسلك القضاء بالوقوف

شوف تيفي



إعتقلت فرقة خاصة للشرطة القضائية اليوم الأربعاء، بسوق الجملة بمدينة الدار البيضاء ''عادل الكرطومي'' المعروف بنشر أشرطة فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يتهم فيها مسؤولين وأطر بسلك القضاء بالوقوف وراء من وصفها ''بالخروقات والإختلالات داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء'' عبر أخذ رشاوي بوساطة من إعلاميين معروفين.



وحسب المعطيات الأولية، فالتاجر السابق بسوق الدار البيضاء للجملة الخاص بالخضر والفواكه، يتواجد في هذه اللحظات بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالروداني، حيث لم يستجب ''عادل الكرطومي'' للإستدعاءات التي تلقاها من الشرطة القضائية، بعد شكايات لمسؤولين ورجال أعمال وقضاة جاء ذكرهم في أشرطة فيديو للمعتقل، يتهمهم بالمشاركة في الخروقات والإختلالات التي يعرفها السوق.



وسبق للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن تلقت جوابا من محمد حصاد بصفته وزيرا للداخلية أنذاك، ''بخصوص التجاوزات التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، مفاده أن البحث الذي أجرته المصالح المختصة لوزارة الداخلية، خلص إلى أن ما تم التبليغ عنه من اختلالات من قبله، هي مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن السوق المذكور يعرف سيرا عاديا بعدما تكلفت شركة الدار البيضاء للخدمات بتسييره''.



ووفق مصادر مطلعة، فالمعني بالأمر ستتم مطالبته بالأدلة والوثائق التي تثبت إدعاءاته وتصريحاته في أشرطة الفيديو، في حين أن البحث جار عن صحفي قيل بأنه كان مكلفا بتصوير ''الكرطومي'' ونشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي.