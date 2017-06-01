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فيديو...بن كيران في الشارع ليلة القدر لالتقاط الصور والسيلفي مع المصلين

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 02:37 فيديو...بن كيران في الشارع ليلة القدر لالتقاط الصور والسيلفي مع المصلين | بوليتيك
فيديو...بن كيران في الشارع ليلة القدر لالتقاط الصور والسيلفي مع المصلين
عاد عبد الإله بن كيران من جديد عشية اليوم أمام منزله بالرباط، إلى الظهور بالشارع المقابل للمسجد الذي اعتاد الصلاة فيه، حيث تجمع حول رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب المصباح مجموعة من

شوف تيفي

عاد عبد الإله بن كيران من جديد عشية اليوم أمام منزله بالرباط، إلى الظهور بالشارع المقابل للمسجد الذي اعتاد الصلاة فيه، حيث تجمع حول رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب المصباح مجموعة من المعجبين لأخذ الصور التذكارية والسيلفيات.

ومباشرة بعد ظهور عبد الإله بن كيران قرب منزله، تجمع العشرات من المارة والمصلين على زعيم حزب المصباح، طلبا لإلتقاط صورة تذكارية، حيث بدا بن كيران سعيدا وهو يلتقط الصور الملتقطة ذاتيا المعروفة ب''السيلفي'' مع المواطنين.

ويأتي الظهور الجديد لبن كيران، تزامنا وإتفاق الأمانة العامة لحزب المصباح مؤخرا، للعودة إلى عقد إجتماعاتها بشكل منتظم، للوقوف على التحضيرات الجارية للمؤتمر المقبل، حيث يرتقب في الأسابيع القليلة المقبلة الإعلان عن موعد مجلس وطني للحزب، سيعرف نقاشا قويا بين أعضائه حول تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد العثماني بعد إعفاء زعيم الحزب عبد الإله بن كيران.

‫شوف تيفي

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المصباح بن كيران الحزب المجلس الوطني شوف تيفي

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