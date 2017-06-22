ياربي السلامة... شوفو السحور و الحجابات ليلة القدر ﻿

شوف تيفي :ع.ص
تناقلت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي صورا لطلاسم سحرية مرفقة بصورة شابة ليلة القدر معلقين عليها ''هاهي أول الضحايا''.
وفور تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي لهذه الصور انهالت تعليقات الغضب و الاستياء عن مثل هذه الممارسات التي أصبحت مشاعة بشكل مخيف خاصة في ليلة القدر و التي يحييها المغاربة بالذكر الحكيم و القيام و التهجد بغية نيل الأجر و الثواب، فيما يستغلها بعض المتخلفين لممارسة السحر والشعوذة ...
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