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سكوب و بالصور :'' نصيب'' صاحب شخصية ''بوزبال'' الشهيرة يتعرض لاعتداء خطير بالبيضاء و هذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 02:01 سكوب و بالصور : نصيب صاحب شخصية بوزبال الشهيرة يتعرض لاعتداء خطير بالبيضاء و هذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
سكوب و بالصور :'' نصيب'' صاحب شخصية ''بوزبال'' الشهيرة يتعرض لاعتداء خطير بالبيضاء و هذه هي التفاصيل الصادمة
علمت قناة شوف تيفي أن المدون المغربي ''محمد نصيب ''صاحب الشخصية الكارتونية المتحركة ''بوزبال'' قد تعرض لاعتداء جسدي خطير فجر اليوم الأربعاء بمنطقة عين الدياب بالدارالبيضاء عندما كان في جولة مع أحد

شوف تيفي

علمت قناة شوف تيفي أن المدون المغربي ''محمد نصيب ''صاحب الشخصية الكارتونية المتحركة ''بوزبال'' قد تعرض لاعتداء جسدي خطير فجر اليوم الأربعاء بمنطقة عين الدياب بالدارالبيضاء عندما كان في جولة مع أحد أصدقائه.

و أكد نصيب في اتصال حصري بقناة شوف تيفي انه تفاجأ بأربع سيارات رباعية الدفع تحاصر سيارته بالشريط الساحلي عين الدياب قبل أن يتقدم عدد من ركابها على تكسير زجاج سيارته في مشهد هوليودي.

و أضاف محمد نصيب الذي بدا في حالة نفسية مضطربة أنه تفاجأ من هذا الاعتداء الذي استهدف أمنه الجسدي ، حيث صرح أنه فر من مطاردة العصابة المفترضة قبل أن يجد نفسه أمام الدائرة الأمنية عين الدياب حيث حاول اشعار عناصرها بالمنبه الصوتي بسيارته، حيث خرج أحد عناصر الأمن الذي عاين جزاءا من المشهد الدرامي حيث عملت العصابة على كسر عدد من اكسسوارات سيارته أمام قسم الشرطة قبل أن تغادر المكان.

و أشار ''بوزبال'' أنه حرر صباح اليوم شكاية في الموضوع بالدائرة الأمنية ''غاندي'' قبل أن يحال على ولاية أمن البيضاء من أجل تحديد هوية المعتدين و تحديد أسباب هذا الهجوم الخطير.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي بوزبال عين الدياب غاندي اعتداء

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