بالصور..الإناث تتفوقن على التلاميذ الذكور بالباكاوريا والنقطة الأولى حصلت عليها تلميذة تدرس بالقطاع الخاص ﻿

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،يومه الأربعاء أن أعلى معدل عام في اختبارات الدورة العادية لامتحان البكالوريا – 2017 على المستوى الوطني في التعليم

''شوف تيفي''

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،يومه الأربعاء أن أعلى معدل عام في اختبارات الدورة العادية لامتحان البكالوريا – 2017 على المستوى الوطني في التعليم العمومي، سجل في مسلك العلوم الفيزيائية وحصلت عليه التلميذة “الطويل إيمان” بنقطة 19.31، في حين حصلت التلميذة “أومراغ أحلام” على أعلى معدل في نفس المسلك في التعليم المدرسي الخصوصي بنقطة 19.45.

وحسب ما كشفت عنه وزارة حصاد بخصوص أعلى النقاط فإن التلميذات تصدرن الترتيب، بحصولهن على الرتب الخمسة الأولى خلال هذه السنة، متفوقات على التلاميذ الذكور للسنة الثانية على التوالي.