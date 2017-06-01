 العثماني يترأس مجلسا حكوميا لتحديد منح المقاطعات من التنشيط الثقافي والرياضي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو صادم من فاس..دعارة القاصرات في ليلة القدر وهاشنو كايديرو الزبناء ديالهم | بووز

فيديو صادم من فاس..دعارة القاصرات في ليلة القدر وهاشنو كايديرو الزبناء ديالهم

بالصور..الإناث تتفوقن على التلاميذ الذكور بالباكاوريا والنقطة الأولى حصلت عليها تلميذة تدرس بالقطاع الخاص | مجتمع

بالصور..الإناث تتفوقن على التلاميذ الذكور بالباكاوريا والنقطة الأولى حصلت عليها تلميذة تدرس

لقطة طريفة : مدير التشريفات الملكية والأوسمة للملك محمد السادس بلاتي غير نحيد بلغتي | بوليتيك

لقطة طريفة : مدير التشريفات الملكية والأوسمة للملك محمد السادس ''بلاتي غير نحيد بلغتي ''

العثماني يترأس مجلسا حكوميا لتحديد منح المقاطعات من التنشيط الثقافي والرياضي | بوليتيك

العثماني يترأس مجلسا حكوميا لتحديد منح المقاطعات من التنشيط الثقافي والرياضي

الحاصلة على ثاني معدل في الباكالوريا على مستوى الدارالبيضاء في تصريح لشوف تيفي..يغيت ندير الطب ولا الهندسة | بووز

الحاصلة على ثاني معدل في الباكالوريا على مستوى الدارالبيضاء في تصريح لشوف تيفي..يغيت ندير الطب ولا

بالفيديو.. أستاذ مغربي يخلق الحدث وها شحال نجحوا عندو فالباك وها أشنو عطا للتلاميذ ديالو | مجتمع

بالفيديو.. أستاذ مغربي يخلق الحدث وها شحال نجحوا عندو فالباك وها أشنو عطا للتلاميذ ديالو

تأكيد اقوى علامات ليلة القدر من علماء مصر يوم 27 رمضان !سبحان الله | بووز

تأكيد اقوى علامات ليلة القدر من علماء مصر يوم 27 رمضان !سبحان الله

فيديو قصة رائعة.. خاص الانسان الا تزوج يتزوج عن اقتناع | مجتمع

فيديو قصة رائعة.. خاص الانسان الا تزوج يتزوج عن اقتناع

وأخيرا.. فرقة خاصة من الدرك الملكي توقف قاتل الفقهاء والعشابين بتزنيت | حوادث و حقوق

وأخيرا.. فرقة خاصة من الدرك الملكي توقف قاتل الفقهاء والعشابين بتزنيت

الوطن شراكة أحلام

العثماني يترأس مجلسا حكوميا لتحديد منح المقاطعات من التنشيط الثقافي والرياضي

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 01:38 العثماني يترأس مجلسا حكوميا لتحديد منح المقاطعات من التنشيط الثقافي والرياضي | بوليتيك
العثماني يترأس مجلسا حكوميا لتحديد منح المقاطعات من التنشيط الثقافي والرياضي
يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس ، مجلسا للحكومة ينطلق بعرض لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة حول مشروع الإستراتيجية الوطنية للنجاعة

شوف تيفي

يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس ، مجلسا للحكومة ينطلق بعرض لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة حول مشروع الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق 2030.

وسيتدارس المجلس الحكومي، وفق موقع رئاسة الحكومة، مشاريع مراسيم تتعلق بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة كل من الجهة والعمالة والجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، وبتحديد مضمون نظام العنونة المتعلق بالجماعة وكيفية إعداده وتحيينه''.

كما سيناقش المجلس الحكومي، ''تحديد الحد الأدنى لحصة التنشيط المحلي المخصصة للمقاطعات، وبتحديد كيفيات تحفيز الدولة للعمالات أو الأقاليم على تأسيس مجموعات عمالات أو أقاليم، وبتحديد تبويب ميزانية كل من الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة''.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وكذا مشروع المرسوم المتعلق، بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة الميزانية الجهة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

لقطة طريفة : مدير التشريفات الملكية والأوسمة للملك محمد السادس بلاتي غير نحيد بلغتي | بوليتيك

لقطة طريفة : مدير التشريفات الملكية والأوسمة للملك محمد السادس ''بلاتي غير نحيد بلغتي ''

الملك يهنئ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وليا للعهد | بوليتيك

الملك يهنئ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وليا للعهد

حصري.. الملك محمد السادس يحل بهذه المدينة بعد عيد الفطر | بوليتيك

حصري.. الملك محمد السادس يحل بهذه المدينة بعد عيد الفطر

97,90 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة | بوليتيك

97,90 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صادم من فاس..دعارة القاصرات في ليلة القدر وهاشنو كايديرو الزبناء ديالهم | بــووز
منذ 31 دقيقة

فيديو صادم من فاس..دعارة القاصرات في ليلة القدر وهاشنو كايديرو الزبناء ديالهم

الحاصلة على ثاني معدل في الباكالوريا على مستوى الدارالبيضاء في تصريح لشوف تيفي..يغيت ندير الطب ولا الهندسة | بــووز

الحاصلة على ثاني معدل في الباكالوريا على مستوى الدارالبيضاء في تصريح لشوف تيفي..يغيت ندير الطب ولا الهندسة

الرفيسة.. طبق المغاربة في ليلة 27 رمضان (فيديو) | قنوات أخرى

الرفيسة.. طبق المغاربة في ليلة 27 رمضان (فيديو)

خبر اليوم.. بنات الشعب تتربعن على صدراة نتائج شهادة الباكالوريا بالمغرب | قنوات أخرى

خبر اليوم.. بنات الشعب تتربعن على صدراة نتائج شهادة الباكالوريا بالمغرب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو صادم من فاس..دعارة القاصرات في ليلة القدر وهاشنو كايديرو الزبناء ديالهم | بووز
منذ 10 دقائق

فيديو صادم من فاس..دعارة القاصرات في ليلة القدر وهاشنو كايديرو الزبناء ديالهم

بالصور..الإناث تتفوقن على التلاميذ الذكور بالباكاوريا والنقطة الأولى حصلت عليها تلميذة تدرس بالقطاع الخاص | مجتمع

بالصور..الإناث تتفوقن على التلاميذ الذكور بالباكاوريا والنقطة الأولى حصلت عليها تلميذة تدرس

لقطة طريفة : مدير التشريفات الملكية والأوسمة للملك محمد السادس بلاتي غير نحيد بلغتي | بوليتيك

لقطة طريفة : مدير التشريفات الملكية والأوسمة للملك محمد السادس ''بلاتي غير نحيد بلغتي ''

العثماني يترأس مجلسا حكوميا لتحديد منح المقاطعات من التنشيط الثقافي والرياضي | بوليتيك

العثماني يترأس مجلسا حكوميا لتحديد منح المقاطعات من التنشيط الثقافي والرياضي

﻿ ﻿
أمس 13:03 GMT

عاجل وحصري.. هذا هو أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب إلى حدود الساعة..وصاحبته تلميذة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.