العثماني يترأس مجلسا حكوميا لتحديد منح المقاطعات من التنشيط الثقافي والرياضي ﻿

يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس ، مجلسا للحكومة ينطلق بعرض لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة حول مشروع الإستراتيجية الوطنية للنجاعة

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يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس ، مجلسا للحكومة ينطلق بعرض لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة حول مشروع الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق 2030.

وسيتدارس المجلس الحكومي، وفق موقع رئاسة الحكومة، مشاريع مراسيم تتعلق بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة كل من الجهة والعمالة والجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، وبتحديد مضمون نظام العنونة المتعلق بالجماعة وكيفية إعداده وتحيينه''.

كما سيناقش المجلس الحكومي، ''تحديد الحد الأدنى لحصة التنشيط المحلي المخصصة للمقاطعات، وبتحديد كيفيات تحفيز الدولة للعمالات أو الأقاليم على تأسيس مجموعات عمالات أو أقاليم، وبتحديد تبويب ميزانية كل من الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة''.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وكذا مشروع المرسوم المتعلق، بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.