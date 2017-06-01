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بالفيديو.. أستاذ مغربي يخلق الحدث وها شحال نجحوا عندو فالباك وها أشنو عطا للتلاميذ ديالو

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 01:18 بالفيديو.. أستاذ مغربي يخلق الحدث وها شحال نجحوا عندو فالباك وها أشنو عطا للتلاميذ ديالو | مجتمع
بالفيديو.. أستاذ مغربي يخلق الحدث وها شحال نجحوا عندو فالباك وها أشنو عطا للتلاميذ ديالو
خلق أستاذ مغربي يدعى رشيد الناصري الحدث أمس الأربعاء بحي اسباتة في كازا بعد أن احتفى به كل التلاميذ الذين نجحوا هذه السنة في قسم الباكالوريا والذين يدرسون عنده حصص الساعات الإضافية من كل حدب وصوب.
شوف تيفي
 
خلق أستاذ مغربي يدعى رشيد الناصري الحدث أمس الأربعاء بحي اسباتة في كازا بعد أن احتفى به كل التلاميذ الذين نجحوا هذه السنة في قسم الباكالوريا والذين يدرسون عنده حصص الساعات الإضافية من كل حدب وصوب.
 
واحتفل التلاميذ الناجحون في أقسام الباكالوريا بأستاذهم الذي بذل مجهودات خرافية مع تلاميذه من أجل أن ينالوا شهادة الباكالوريا. 
 
وكشف مصدر جيد الاطلاع أن الأستاذ المذكور منح جوائز قيمة للتلاميذ المتفوقين من قبيل دراجة نارية سكوتر لأحد المتفوقين وهواتف ذكية من قبيل الآيفون 6  وهواتف أخرى.، في سابقة من نوعها لم تشهد مثلها أي مدينة مغربية.
 
 
 

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باكالوريا سباتة شهادة أستاذ

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