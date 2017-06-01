وأخيرا.. فرقة خاصة من الدرك الملكي توقف قاتل الفقهاء والعشابين بتزنيت ﻿

كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن فرقة خاصة من الدرك الملكي تمكنت من توقيف منفذ الجريمة البشعة التي هزت إقليم شتوكة أيت باها، والتي كان ضحيتها فقيه وعشاب يقطن بمدينة إنزكان بحر الأسبوع الماضي، حيث عمد

شوف تيفي



كشف مصدر مطلع "لشوف تيفي" أن فرقة خاصة من الدرك الملكي تمكنت من توقيف منفذ الجريمة البشعة التي هزت إقليم شتوكة أيت باها، والتي كان ضحيتها فقيه وعشاب يقطن بمدينة إنزكان بحر الأسبوع الماضي، حيث عمد القاتل إلى تكبيل العشاب قبل أن يوجه إليه طعنات قاتلة بمختلف أنحاء جسده .



ووفق ذات المصدر، فالإنتقام هو السبب وراء ارتكاب هذه الجريمة، من قبل الشاب البالغ من العمر (38 عاماً)، وينحدر من أحد الدواوير الواقعة بالنفوذ الترابي للجماعة الترابية تافراوت بدائرة أنزي إقليم تيزنيت، حيث ثم اعتقاله من طرف فرقة خاصة من عناصر الدرك الملكي داخل أحد المنازل بالمدينة القديمة لتيزنيت .



وحسب المعطيات الأولية فالشاب إعترف بإرتكاب جريمتين ضد فقيهين بالمنطقة، بعد خسارته لأكثر من 4 ملايين سنتيم، قدمها للضحايا مقابل علاجه من بعض الأمراض النفسية التي كان يعاني منها، حيث سبق للقاتل أن نفذ جريمة في حق فقيه آخر كان يمتهن بيع الأعشاب الطبية بالدشيرة انزكان.