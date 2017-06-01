يا ربي السلامة..جريمة قتل مروعة ليلة القدر بالقرب من مسجد بوجدة ﻿

اهتزت مدينة وجدة، ليلة يومه الأربعاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شخص في عقده الرابع تلقى طعنات وجهها له شخص آخر.

"شو تيفي "

اهتزت مدينة وجدة، ليلة يومه الأربعاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شخص في عقده الرابع تلقى طعنات وجهها له شخص آخر.

وحسب مصادر وجدية فإن الحادث الذي وقع بالقرب من مسجد خالد ابن الوليد بوجدة، كان نتيجة تصفية حسابات بين الطرفين، حيث دخلا معا في جدال تطور لتبادل للضرب، انتهى بتلقي الضحية لطعنات مميتة سقط على إثرها جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأكدت المصادر ذاتها أن مرتكب الجريمة، فر إلى وجهة غير معلومة بينما تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الفارابي بعد أن فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الجريمة.