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بالفيديو.. الروينة في الجزائر في رمضان وها شنو واقع

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 23:20 بالفيديو.. الروينة في الجزائر في رمضان وها شنو واقع | دولي
بالفيديو.. الروينة في الجزائر في رمضان وها شنو واقع
تدوالت صفحات جزائرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، مقطعا لفيديو مُصور يظهر إحداث بعض الشباب أعمال شغب منددين بالحفلات الصاخبة التي تقام بالعاصمة الجزائر والتي نظمتها وزارة الثقافة.

شوف تيفي

 تدوالت صفحات جزائرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، مقطعا لفيديو مُصور يظهر إحداث بعض الشباب أعمال شغب منددين بالحفلات الصاخبة التي تقام بالعاصمة الجزائر والتي نظمتها وزارة الثقافة.

وعبر هؤلاء المحتجين عن استنكارهم لقرار وزارة الثقافة خصوصا خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، ما دفعهم إلى تخريب الممتلكات المتواجدة بعين المكان.

وطالب هؤلاء المحتجين من الدولة من تنظيم مسابقات قرآنية عوض تنظيم حفلات صاخبة خلال هذه الظرفية.

 

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