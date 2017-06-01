إعلان تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة .. تعيين سيديتن من اليسار على رأس وزارتي العدل والقوات المسلحة ﻿

شوف تيفي:
أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء اليوم الاربعاء عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة إدوار فيليب .
وتميزت الحكومة الفرنسية الجديدة وهي الثانية في ولاية الرئيس ايمانويل ماكرون، بعد استقالة الحكومة الأولى غداة الانتخابات التشريعية ، بمغادرة ثلاثة وزراء من الحزب الوسطي (موديم) على خلفية تحقيق بشأن وظائف مساعدين برلمانيين ، وهم فرانسوا بايرو الذي تخلى عن وزارة العدل ، ومارييل دو سارني التي غادرت وزارة الشؤون الاروبية ، وسيلفي غولار التي كانت تشغل منصب وزيرة القوات المسلحة.
كما تميزت الحكومة الفرنسية بدخول شخصيتين من اليسار هما نيكول بيلوبي عضوة المجلس الدستوري ، التي حلت محل فرانسوا بايرو ، على رأس وزارة العدل ، وفلورانس بارلي التي تولت وزارة القوات المسلحة بدلا عن سليفي غولار.
كما احتفظ جان ايف لودريان بمنصب وزير الخارجية، في حين تسلمت ناتالي لوازو مديرة المدرسة الوطنية للادارة ، وزارة الشؤون الاوروبية مكان ماريال دو سارني. وحافظ باقي الوزراء الرئيسيين على مناصبهم، وضمنهم جيرار كولومب في الداخلية ، ونيكولا هولو وزير الانتقال البيئي.
وفي ما يلي لائحة وزراء الحكومة الفرنسية الجديدة التي تضم 29 وزيرا ، ضمنهم عشرة كتاب دولة: - وزير الدولة ، وزير الداخلية .. جيرار كولومب. - وزير الدولة ، وزير الانتقال البيئي والتضامن .. نيكولا هولو. - وزيرة العدل .. نيكول بيلوبي. - وزير اروبا والشؤون الخارجية .. جان ايف لودريان. - وزيرة القوات المسلحة .. فلورانس بارلي. - وزير الانسجام الترابي.. جاك ميزار. - وزيرة التضامن والصحة ..أنييس بيزين. - وزير الاقتصاد والمالية .. برونو لومير. - وزيرة الثقافة .. فرانسواز نيسين. - وزيرة العمل .. ميريال بينيكو - وزير التربية الوطنية.. جان ميشال بلانكي. - وزير الفلاحة والتغذية .. ستيفان ترافي. - وزير الحسابات العمومية.. جيرار درامانين. - وزير التعليم العالي والبحث والابتكار.. فريديريك فيدال. - وزير ما وراء البحار .. أنيك جيراردان. - وزيرة الرياضة.. لورا فليسيل. - وزيرة لدى وزير الدولة مكلفة بالنقل.. الزابيت بورن. - الوزيرة المكلفة بالشؤون الاروبية .. ناتالي لوازو. - وزيرة لدى وزير الداخلية .. جاكلين غورو. - وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، ناطق باسم الحكومة .. كريستوف كاستانير. - كاتبة الدولة مكلفة بالمساواة بين الرجال والنساء .. مارلين شيابا. - كاتبة الدولة مكلفة بالاشخاص المعاقين .. صوفي كلوزيل. - كاتب الدولة مكلف بالقطاع الرقمي .. منير محجوبي. - كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية .. بنجمامان غريفو. - كاتب الدولة لدى وزير الانتقال البيئي .. سيباستيان ليكورنو، و برون بوارسو. - كاتب الدولة لدى وزير الانسجام الترابي .. جوليان دونورماندي. - كاتب الدولة لدى وزير اروبا والشؤون الخارجية .. جان باتيست ليموين. - كاتبة الدولة لدى وزيرة القوات المسلحة .. جونيفييف داريوسيك.
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