 الملك يهنئ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وليا للعهد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خاص.. ضحية يجر مروجي فيديوهات التدخلات الأمنية بالحسيمة للقضاء | حوادث و حقوق

خاص.. ضحية يجر مروجي فيديوهات التدخلات الأمنية بالحسيمة للقضاء

حصري.. الملك محمد السادس يحل بهذه المدينة بعد عيد الفطر | بوليتيك

حصري.. الملك محمد السادس يحل بهذه المدينة بعد عيد الفطر

مثير وبالوثائق..مخطط للانقلاب على الأسرة الحاكمة بالسعودية+تفاصيل | دولي

مثير وبالوثائق..مخطط للانقلاب على الأسرة الحاكمة بالسعودية+تفاصيل

عاجل و حصري: هذه أول هدية محتشمة حصلت عليها إيمان طويل الحاصلة على أعلى نقطة في الباكالوريا بالمغرب | مجتمع

عاجل و حصري: هذه أول هدية ''محتشمة'' حصلت عليها إيمان طويل الحاصلة على أعلى نقطة في الباكالوريا

97,90 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة | بوليتيك

97,90 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة

عاجل: الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وليا للعهد بالسعودية | بوليتيك

عاجل: الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وليا

عاجل: رسالة خطية من الرئيس الفرنسي الى أمير دولة قطر هذا مضمونها | دولي

عاجل: رسالة خطية من الرئيس الفرنسي الى أمير دولة قطر هذا مضمونها

النجم الهندي سلمان خان في المغرب مرة أخرى | ثقافة و فنون

النجم الهندي سلمان خان في المغرب مرة أخرى

المفوضية العليا للاجئين تعبر عن امتنانها للملك محمد السادس إثر معالجة وضعية 13 أسرة سورية كانت عالقة في الحدود الجزائرية-المغربية | بوليتيك

المفوضية العليا للاجئين تعبر عن امتنانها للملك محمد السادس إثر معالجة وضعية 13 أسرة سورية كانت

الوطن شراكة أحلام

الملك يهنئ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وليا للعهد

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 23:05 الملك يهنئ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وليا للعهد | بوليتيك
الملك يهنئ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وليا للعهد
بعث الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي بمناسبة تعيينه وليا للعهد.

شوف تيفي:و م ع

بعث الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي بمناسبة تعيينه وليا للعهد.

ومما جاء في برقية الملك "بمناسبة تعيين سموكم وليا لعهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، يطيب لي أن أعرب لكم عن أحر تهانئي وأصدق متمنياتي، مقرونة بدعواتي إلى الله تعالى لكم بموصول التوفيق والسداد في مهامكم السامية، في ظل القيادة الحكيمة لأخي الأعز الأكرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رعاه الله".

وأضاف الملك "ولي اليقين، بأنه بفضل ما تتحلون به من خصال إنسانية رفيعة، وكفاءة عالية، وغيرة وطنية صادقة، ستكونون خير السند ونعم العضد لأخي خادم الحرمين الشريفين، لمواصلة جهوده المبرورة لخدمة المصالح العليا للشعب السعودي الشقيق، ونصرة القضايا العادلة لأمتنا العربية والإسلامية".

وجدد الملك الإعراب لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن أصدق عبارات تهانئه، ضارعا إلى العلي القدير أن يحفظه بعنايته الربانية، ويديم عليه أردية الصحة والعافية، وسابغ السعادة والهناء

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الملك السعودية تهنئة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حصري.. الملك محمد السادس يحل بهذه المدينة بعد عيد الفطر | بوليتيك

حصري.. الملك محمد السادس يحل بهذه المدينة بعد عيد الفطر

97,90 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة | بوليتيك

97,90 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة

عاجل: الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وليا للعهد بالسعودية | بوليتيك

عاجل: الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وليا للعهد بالسعودية

المفوضية العليا للاجئين تعبر عن امتنانها للملك محمد السادس إثر معالجة وضعية 13 أسرة سورية كانت عالقة في الحدود الجزائرية-المغربية | بوليتيك

المفوضية العليا للاجئين تعبر عن امتنانها للملك محمد السادس إثر معالجة وضعية 13 أسرة سورية كانت عالقة في الحدود الجزائرية-المغربية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو بكاميرا خفية..إقبال كبير على السحر و الشعوذة و تخليطة القبول في ليلة 27 من رمضان بأسواق الدارالبيضاء | بــووز
منذ 4 دقائق

فيديو بكاميرا خفية..إقبال كبير على السحر و الشعوذة و تخليطة القبول في ليلة 27 من رمضان بأسواق الدارالبيضاء

لحظة وصول الملك محمد السادس لمسجد الحسن الثاني لترأس احياء ليلة القدر | قنوات أخرى

لحظة وصول الملك محمد السادس لمسجد الحسن الثاني لترأس احياء ليلة القدر

فطور خيري لنزلاء دار الأيتام بسلا الجديدة | فطور مع ولاد الشعب

فطور خيري لنزلاء دار الأيتام بسلا الجديدة

فطور تضامني مع سجينات عكاشة بالدارالبيضاء..أرملة مرداس أبرز الغائبات و تصريحات مؤثرة للسجينات | فطور مع ولاد الشعب

فطور تضامني مع سجينات عكاشة بالدارالبيضاء..أرملة مرداس أبرز الغائبات و تصريحات مؤثرة للسجينات

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك يهنئ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وليا للعهد | بوليتيك
منذ 3 دقائق

الملك يهنئ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وليا للعهد

خاص.. ضحية يجر مروجي فيديوهات التدخلات الأمنية بالحسيمة للقضاء | حوادث و حقوق

خاص.. ضحية يجر مروجي فيديوهات التدخلات الأمنية بالحسيمة للقضاء

حصري.. الملك محمد السادس يحل بهذه المدينة بعد عيد الفطر | بوليتيك

حصري.. الملك محمد السادس يحل بهذه المدينة بعد عيد الفطر

مثير وبالوثائق..مخطط للانقلاب على الأسرة الحاكمة بالسعودية+تفاصيل | دولي

مثير وبالوثائق..مخطط للانقلاب على الأسرة الحاكمة بالسعودية+تفاصيل

﻿ ﻿
أمس 13:03 GMT

عاجل وحصري.. هذا هو أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب إلى حدود الساعة..وصاحبته تلميذة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.