الملك يهنئ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وليا للعهد ﻿

بعث الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي بمناسبة تعيينه وليا للعهد.

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بعث الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي بمناسبة تعيينه وليا للعهد.

ومما جاء في برقية الملك "بمناسبة تعيين سموكم وليا لعهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، يطيب لي أن أعرب لكم عن أحر تهانئي وأصدق متمنياتي، مقرونة بدعواتي إلى الله تعالى لكم بموصول التوفيق والسداد في مهامكم السامية، في ظل القيادة الحكيمة لأخي الأعز الأكرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رعاه الله".

وأضاف الملك "ولي اليقين، بأنه بفضل ما تتحلون به من خصال إنسانية رفيعة، وكفاءة عالية، وغيرة وطنية صادقة، ستكونون خير السند ونعم العضد لأخي خادم الحرمين الشريفين، لمواصلة جهوده المبرورة لخدمة المصالح العليا للشعب السعودي الشقيق، ونصرة القضايا العادلة لأمتنا العربية والإسلامية".

وجدد الملك الإعراب لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن أصدق عبارات تهانئه، ضارعا إلى العلي القدير أن يحفظه بعنايته الربانية، ويديم عليه أردية الصحة والعافية، وسابغ السعادة والهناء