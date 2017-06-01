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خاص.. ضحية يجر مروجي فيديوهات التدخلات الأمنية بالحسيمة للقضاء

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 22:52 خاص.. ضحية يجر مروجي فيديوهات التدخلات الأمنية بالحسيمة للقضاء | حوادث و حقوق
خاص.. ضحية يجر مروجي فيديوهات التدخلات الأمنية بالحسيمة للقضاء
علمت ''شوف تيفي'' أن شابا يقطن بمدينة أكادير، قد كلف محام بهيئة المحامين بالمدينة، لرفع دعوى قضائية ضد مروجي أحد الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة بضحايا التدخلات الأمنية الأخيرة بمنطقة

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن شابا يقطن بمدينة أكادير، قد كلف محام بهيئة المحامين بالمدينة، لرفع دعوى قضائية ضد مروجي أحد الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة بضحايا التدخلات الأمنية الأخيرة بمنطقة الريف.

وحسب معلومات حصلت عليها "شوف تيفي" فالشاب تفاجأ بظهوره على فيديو للضحايا الذين قيل بأنهم أصيبوا نتيجة تدخلات عناصر المحافظة على النظام العام، في حين أن الصورة المفبركة تعود لسنة 2016 عندما تعرض المعني بالأمر لإعتداء من طرف اللصوص بحي بنسركاو بمدينة أكادير.

وإستنادا لذات المعطيات، فقد تم إستغلال صورة الشاب الذي كانت تظهر بقع الدم على رأسه خلال برامج بتث في قنوات إعلامية، بل تم رفعها بمجلس المستشارين مؤخرا، حيث يطالب الشاب بإنصافه جراء إنتشار صورته واستغلالها من طرف بعض الصفحات الفايسبوكية المقربة من نشطاء الحراك.

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