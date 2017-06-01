حصري.. الملك محمد السادس يحل بهذه المدينة بعد عيد الفطر ﻿

"شوف تيفي"
من المنتظر أن يقوم الملك محمد السادس، بزيارة إلى مدينة طنجة الأسبوع المقبل مباشرة بعد عيد الفطر، وذلك حسب ما أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي".
وأوضح المصدر ذاته أن الملك محمد السادس، سيقوم خلال هذه الزيارة المرتقبة لعاصمة البوغاز، بتدشين مجموعة من المشاريع التنموية والاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس المتواجد خلال رمضان الجاري بمدينة الدار البيضاء، سيحيي ليلة القدر يومه الأربعاء، بمسجد الحسن الثاني.
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