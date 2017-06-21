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مثير وبالوثائق..مخطط للانقلاب على الأسرة الحاكمة بالسعودية+تفاصيل

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 20:11 مثير وبالوثائق..مخطط للانقلاب على الأسرة الحاكمة بالسعودية+تفاصيل | دولي
مثير وبالوثائق..مخطط للانقلاب على الأسرة الحاكمة بالسعودية+تفاصيل
تداولت مواقع إخبارية عربية،وثيقة مسربة قيل إنها تكشف عن وجود مخطط انقلابي بالمملكة العربية السعوية بمباركة 21 أمير سعودي، قرروا المشاركة في هذا الانقلاب بسبب وجود صراع داخل الأسرة المالكة.

"شوف تيفي"

تداولت مواقع إخبارية عربية،وثيقة مسربة قيل إنها تكشف عن وجود مخطط انقلابي بالمملكة العربية السعوية بمباركة 21 أمير سعودي، قرروا المشاركة في هذا الانقلاب بسبب وجود صراع داخل الأسرة المالكة.

وحسب هذه الوثيقة المسربة الخاصة بالإنقلاب على الأسرة الحاكمة بالسعودية، فإن 21 أمير سعودي بقيادة الأمير مقرن، اتخذوا هذا القرار لإحراق القصر الملكي السعودي، وهو ما دفع بالملك سلمان بن عبد العزيز، يومه الأربعاء إلى إصدار مجموعة من الأموار التي تهدف إلى تهميش سلطة ولي العهد محمد بن نايف، و تقريب ولي العهد محمد بن سلمان من العرش.

وأصدر الملك سلمان عددا من الأوامر الملكية، يومه الأربعاء، كان من أبرزها جعل هيئة التحقيق والادعاء العام بيد "الملك" حصرا وفصلها عن بقية الجهات بعد تعديل اسمها إلى النيابة العامة، وهو ما يعني ارتباط هذه الجهة بالملك مباشرة والذي يتولى تعيين رئيسها النائب العام.

وانطلاقا مما سبق، فإن العاهل السعودي، أعفي محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني من منصبه في رئاسة هيئة التحقيق والادعاء العام، ليعين سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأمير محمد بن نايف الأمير مقرن سلمان بن عبد العزيز العرش

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