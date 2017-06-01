 عاجل و حصري: هذه أول هدية ''محتشمة'' حصلت عليها إيمان طويل الحاصلة على أعلى نقطة في الباكالوريا بالمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل و حصري: هذه أول هدية محتشمة حصلت عليها إيمان طويل الحاصلة على أعلى نقطة في الباكالوريا بالمغرب | مجتمع

عاجل و حصري: هذه أول هدية ''محتشمة'' حصلت عليها إيمان طويل الحاصلة على أعلى نقطة في الباكالوريا

97,90 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة | بوليتيك

97,90 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة

عاجل: الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وليا للعهد بالسعودية | بوليتيك

عاجل: الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وليا

عاجل: رسالة خطية من الرئيس الفرنسي الى أمير دولة قطر هذا مضمونها | دولي

عاجل: رسالة خطية من الرئيس الفرنسي الى أمير دولة قطر هذا مضمونها

النجم الهندي سلمان خان في المغرب مرة أخرى | ثقافة و فنون

النجم الهندي سلمان خان في المغرب مرة أخرى

المفوضية العليا للاجئين تعبر عن امتنانها للملك محمد السادس إثر معالجة وضعية 13 أسرة سورية كانت عالقة في الحدود الجزائرية-المغربية | بوليتيك

المفوضية العليا للاجئين تعبر عن امتنانها للملك محمد السادس إثر معالجة وضعية 13 أسرة سورية كانت

وزارة الصحة تعبئ مصالحها لتنظيم حملات طبية متخصصة للتخفيف من طول فترة انتظار المواعيد التي تتجاوز شهرين | بوليتيك

وزارة الصحة تعبئ مصالحها لتنظيم حملات طبية متخصصة للتخفيف من طول فترة انتظار المواعيد التي تتجاوز

بالفيديو..الصوت الذهبي لـفيروز يعود لكم من جديد‎ | بووز

بالفيديو..الصوت الذهبي لـ''فيروز'' يعود لكم من جديد‎

هذا ما قررته الغرفة الجنحية الاستئنافية في قضية نجلي حميد شباط المتهمين بالفساد الانتخابي | بوليتيك

هذا ما قررته الغرفة الجنحية الاستئنافية في قضية نجلي حميد شباط المتهمين بالفساد الانتخابي

الوطن شراكة أحلام

عاجل و حصري: هذه أول هدية ''محتشمة'' حصلت عليها إيمان طويل الحاصلة على أعلى نقطة في الباكالوريا بالمغرب

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 19:28 عاجل و حصري: هذه أول هدية محتشمة حصلت عليها إيمان طويل الحاصلة على أعلى نقطة في الباكالوريا بالمغرب | مجتمع
عاجل و حصري: هذه أول هدية ''محتشمة'' حصلت عليها إيمان طويل الحاصلة على أعلى نقطة في الباكالوريا بالمغرب
علمت'' شوف تيفي'' من مصادر قريبة من عائلة التلميذة النجيبة إيمان طويل الحاصلة على أعلى معدل في الباكالوريا على المستوى الوطني، أنها تلقت هدية متواضعة من طرف إدارة المؤسسة التعليمية التي كانت تدرس

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" من مصادر قريبة من عائلة التلميذة النجيبة إيمان طويل الحاصلة على أعلى معدل في الباكالوريا على المستوى الوطني، أنها تلقت هدية متواضعة من طرف إدارة المؤسسة التعليمية التي كانت تدرس بها.

و قالت مصادرنا،إن الهدية، عبارة عن حاسوب محمول ،تسلمته اليوم الأربعاء، إيمان من طرف مدير ثانوية "سيدي بنور" وسط أجواء من الاحتفال و الفرحة اعترافا بمجهوذاتها.
وتمكنت إيمان الطويل من التفوق على تلاميذ التعليم الخصوصي بحصولها على معدل 19.31 ، متقدمة على وصيفتها التلميذة زينب فقير من الثانوية التأهيلية مولاي إدريس بالبيضاء، والتي حصلت على معدل 19.28 في الامتحان الوطني و19.14 في المعدل العام شعبة الفيزياء.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،أعلنت أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا 2017 بلغ 156 ألف و42 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 50,28 بالمائة مقابل 49,15 بالمائة في الدورة نفسها لعام 2016 وبزيادة بلغت 1,13 نقطة مئوية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الباكالوريا التكوين المهني التعليم العمومي الباكالوريا التعليم العمومي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثيرة وبالصورة..الدلاح المغربي وصل لـ 400 درهم في قطر | مجتمع

مثيرة وبالصورة..الدلاح المغربي وصل لـ 400 درهم في قطر

عاجل وحصري.. شاهد نتيجة بنت الشعب إيمان الطويل التي حصلت على أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب | مجتمع

عاجل وحصري.. شاهد نتيجة بنت الشعب إيمان الطويل التي حصلت على أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب

تلميذ يتفوق على الاعاقة ويحصل على الباكالوريا بميزة حسن | مجتمع

تلميذ يتفوق على الاعاقة ويحصل على الباكالوريا بميزة حسن

صادم وبالصورة.. هذا هو عدد الأسر المغربية التي تواجه صعوية في تغطية احتياجاتها المعيشية | مجتمع

صادم وبالصورة.. هذا هو عدد الأسر المغربية التي تواجه صعوية في تغطية احتياجاتها المعيشية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

زينب فقير التي حصلت على أعلى معدل في الباك على مستوى جهة الدارالبيضاء تُوجه رسالة مؤثرة للملك محمد السادس: كنهدي النجاح ديالي للملك محمد السادس و كنتمنى يعاوني فالمسار الدراسي ديالي | بــووز
منذ 48 دقيقة

زينب فقير التي حصلت على أعلى معدل في الباك على مستوى جهة الدارالبيضاء تُوجه رسالة مؤثرة للملك محمد السادس: كنهدي النجاح ديالي للملك محمد السادس و كنتمنى يعاوني فالمسار الدراسي ديالي

فيديو حصري :هذا هو سر حصول بنت الشعب إيمان طويل على أعلى نقطة بالباكالوريا على المستوى الوطني..معانديش فايسبوك وواتساب | بــووز

فيديو حصري :هذا هو سر حصول بنت الشعب ''إيمان طويل'' على أعلى نقطة بالباكالوريا على المستوى الوطني..معانديش فايسبوك وواتساب

استنطاق.. من جديد أبو حفص يُواجه تحقيقا عند البوليس و هذه التُهم الموجهة إليه | بــووز

استنطاق.. من جديد أبو حفص يُواجه تحقيقا عند البوليس و هذه التُهم الموجهة إليه

ترمضينة من نوع آخر..مول الطاكسي مابغاش يوصلها و هي حيحات عليه و ضرباتو حتا جاو البوليس فكازا | بــووز

ترمضينة من نوع آخر..مول الطاكسي مابغاش يوصلها و هي حيحات عليه و ضرباتو حتا جاو البوليس فكازا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل و حصري: هذه أول هدية محتشمة حصلت عليها إيمان طويل الحاصلة على أعلى نقطة في الباكالوريا بالمغرب | مجتمع
منذ 36 دقيقة

عاجل و حصري: هذه أول هدية ''محتشمة'' حصلت عليها إيمان طويل الحاصلة على أعلى نقطة في الباكالوريا

97,90 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة | بوليتيك

97,90 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة

عاجل: الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وليا للعهد بالسعودية | بوليتيك

عاجل: الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وليا

عاجل: رسالة خطية من الرئيس الفرنسي الى أمير دولة قطر هذا مضمونها | دولي

عاجل: رسالة خطية من الرئيس الفرنسي الى أمير دولة قطر هذا مضمونها

﻿ ﻿
أمس 13:03 GMT

عاجل وحصري.. هذا هو أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب إلى حدود الساعة..وصاحبته تلميذة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.