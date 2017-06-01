عاجل و حصري: هذه أول هدية ''محتشمة'' حصلت عليها إيمان طويل الحاصلة على أعلى نقطة في الباكالوريا بالمغرب ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر قريبة من عائلة التلميذة النجيبة إيمان طويل الحاصلة على أعلى معدل في الباكالوريا على المستوى الوطني، أنها تلقت هدية متواضعة من طرف إدارة المؤسسة التعليمية التي كانت تدرس

شوف تيفي:



علمت" شوف تيفي" من مصادر قريبة من عائلة التلميذة النجيبة إيمان طويل الحاصلة على أعلى معدل في الباكالوريا على المستوى الوطني، أنها تلقت هدية متواضعة من طرف إدارة المؤسسة التعليمية التي كانت تدرس بها.

و قالت مصادرنا،إن الهدية، عبارة عن حاسوب محمول ،تسلمته اليوم الأربعاء، إيمان من طرف مدير ثانوية "سيدي بنور" وسط أجواء من الاحتفال و الفرحة اعترافا بمجهوذاتها.

وتمكنت إيمان الطويل من التفوق على تلاميذ التعليم الخصوصي بحصولها على معدل 19.31 ، متقدمة على وصيفتها التلميذة زينب فقير من الثانوية التأهيلية مولاي إدريس بالبيضاء، والتي حصلت على معدل 19.28 في الامتحان الوطني و19.14 في المعدل العام شعبة الفيزياء.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،أعلنت أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا 2017 بلغ 156 ألف و42 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 50,28 بالمائة مقابل 49,15 بالمائة في الدورة نفسها لعام 2016 وبزيادة بلغت 1,13 نقطة مئوية.