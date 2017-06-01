عاجل: الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وليا للعهد بالسعودية ﻿

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، أجرى اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بمناسبة تعيينه من قبل خادم الحرمين

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ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، أجرى اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بمناسبة تعيينه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص...

" أجرى الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء 26 رمضان المبارك 1438 هـ، الموافق 21 يونيو 2017، اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بمناسبة تعيينه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.

وخلال هذا الاتصال عبر الملك لسمو ولي العهد عن أحر تهانئه، على الثقة التي حظي بها، وعن أصدق متمنياته لسموه بكامل التوفيق في مهامه السامية، في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين، حفظه الله.

وبهذه المناسبة، تم التأكيد على عمق روابط الأخوة الصادقة، وعلى العلاقات المتميزة القائمة على التعاون المثمر والتضامن الفعال، التي تجمع بين المملكتين الشقيقتين، والحرص على مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات".