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عاجل: رسالة خطية من الرئيس الفرنسي الى أمير دولة قطر هذا مضمونها

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 19:01 عاجل: رسالة خطية من الرئيس الفرنسي الى أمير دولة قطر هذا مضمونها | دولي
عاجل: رسالة خطية من الرئيس الفرنسي الى أمير دولة قطر هذا مضمونها
تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

شوف تيفي:

تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الأربعاء، أن هذه الرسالة تسلمها وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، من سفير فرنسا لدى الدوحة، ايريك شوفالييه.

وكان الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، قد عبر منذ اندلاع الأزمة الخليجية الراهنة، في اتصالات هاتفية مع أمير دولة قطر، عن استعداد فرنسا للقيام بمساع لإيجاد حل للتوتر الحالي ما بين دولة قطر وجاراتها من دول الخليج ودول أخرى.

وعلى صعيد آخر، بحث الأمين العام لوزارة الخارجية، أحمد بن حسن الحمادي، اليوم، مع رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، ميكيلي تشيرفوني داورسو، تعزيز آفاق التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وتطورات الأوضاع في الساحة الخليجية.

وفي سياق علاقات قطر بالاتحاد الأوروبي، كانت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، قد دعت، في تصريحات صحفية أدلت بها اول أمس الاثنين بلوكسمبورغ عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأطراف ذات الصلة الى "الاهتمام بصورة أكبر بتسوية هذا التوتر سياسيا وبصورة سريعة حول طاولة المفاوضات، من دون طرح أي شروط مسبقة، وبالاعتماد على جهود الوساطة الممتازة التي يبذلها أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

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