النجم الهندي سلمان خان في المغرب مرة أخرى ﻿

كشفت مصادر إعلامية هندية أن النجم السينمائي سلمان خان عاد للمغرب رفقة النجمة كاترينا كيف، من أجل إكمال تصوير فيلم tiger zinda hai السينمائي.

"شوف تيفي": زينب نمروك

كشفت مصادر إعلامية هندية أن النجم السينمائي سلمان خان عاد للمغرب رفقة النجمة كاترينا كيف، من أجل إكمال تصوير فيلم tiger zinda hai السينمائي.

وأضافت المصادر ذاتها أن طاقم الفيلم الهندي يواصل تصوير باقي مشاهده لدخول مرحلة المونتاج، من أجل توضيبه لأنه من المفترض أن يطل على القاعات السينمائية يوم 22 شتنبر، ويوقعه المخرج علي عباس ظفار.

حري بالذكر أن المغرب يحتضن تصوير مجموعة من الأعمال السينمائية الأمريكية والهندية والأوربية على طول السنة، في حين تعتبر إنتاجاته من بين الأضعف على الصعيد العربي والإفريقي،حسب ما أوردته أسبوعية المشعل