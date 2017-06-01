المفوضية العليا للاجئين تعبر عن امتنانها للملك محمد السادس إثر معالجة وضعية 13 أسرة سورية كانت عالقة في الحدود الجزائرية-المغربية ﻿

عبرت المفوضية العليا للاجئين عن امتنانها للملك محمد السادس بعد أن أعطى تعليماته السامية من أجل مباشرة المعالجة الفورية لوضعية مجموعة من 13 أسرة سورية وجدت نفسها عالقة منذ عدة أسابيع في الحدود

"شوف تيفي"+"و م ع"

عبرت المفوضية العليا للاجئين عن امتنانها للملك محمد السادس بعد أن أعطى تعليماته السامية من أجل مباشرة المعالجة الفورية لوضعية مجموعة من 13 أسرة سورية وجدت نفسها عالقة منذ عدة أسابيع في الحدود الجزائرية المغربية.

وقال جون بول كافالييري، ممثل المفوضية بالمغرب، في تصريح ل(ميدي 1 تيفي) : "ونحن نقدر حساسية هذه الوضعية، فإننا ممتنون جدا لأن يكون المغرب هو البلد الذي مكن من تجاوز الأزمة".

وأضاف أن هذا القرار ينسجم مع الطريقة الإرادية، الإنسانية والعملية التي تعالج بها المملكة قضايا الهجرة واللجوء.

يذكر أنه "نظرا لاعتبارات إنسانية وبصفة اسثنائية، أعطى الملك محمد السادس، تعليماته السامية إلى السلطات المعنية لمباشرة المعالجة الفورية لوضعية مجموعة من 13 أسرة من جنسية سورية توجد منذ عدة أسابيع على الحدود الجزائرية المغربية.

وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذه العناية الملكية السامية تعكس، مرة أخرى، "الالتزام الإنساني للمملكة في معالجة إشكاليات الهجرة، كما أنها تأتي في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الأبرك، شهر الرحمة والتضامن" مشددا على أن الأمر يتعلق "بإجراء ذي طابع استثنائي أملته قيم إنسانية".