هذا ما قررته الغرفة الجنحية الاستئنافية في قضية نجلي حميد شباط المتهمين بالفساد الانتخابي ﻿

قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية لمدينة فاس، يومه الأربعاء، ببراءة البرلماني المنتمي لحزب الاستقلال نوفل شباط، وذلك في الملف الذي اتهم فيه بالفساد الانتخابي وتقديم الهدايا للمصوتين من أجل التصويت

"شوف تيفي"

قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية لمدينة فاس، يومه الأربعاء، ببراءة البرلماني المنتمي لحزب الاستقلال نوفل شباط، وذلك في الملف الذي اتهم فيه بالفساد الانتخابي وتقديم الهدايا للمصوتين من أجل التصويت له، ما مكنه من الحفاظ على مقده البرلماني، بعد أن أدين سابقا بـ 8 أشهر موقوفة التنفيذ وحرمانه من الترشح وأيضا التصويت خلال الولايتين النيابيتين المقبلتين.

وعكس نوفل، فإن المحكمة نفسها، قضت بتخفيض العقوبة الحبسية الموقوفة في حق شقيقه نبيل من 8 أشهر إلى 4 أشهر، وحرمانه من الترشح وأيضا التصويت خلال الولايتين النيابيتين المقبلتين، وغرامة مالية قدرها عشرين ألف درهم.

تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية الاستئنافية بمدينة ىفاس، تابع قبل مدة نجلي "حميد شباط" الأمين العام لحزب الاستقلال بتهم تتعلق بمحاولة الحصول على أصوات ناخبين باستخدام هدايا عبارة عن تبرعات نقدية وعينية.