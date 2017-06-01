السرعة تقتل قبل آذان المغرب: فاجعة طرقية بين فاس وتازة ﻿

شهدت الطريق الرابطة بين فاس وتازة، أمس الثلاثاء، دقائق قبل آذان المغرب، حادثة سير خطيرة، عقب وقوع اصطدام بين سيارة خفيفة وشاحنة، ما خلف مقتل شخص واحد وإضابة آخر بجروح جد خطيرة.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الرابطة بين فاس وتازة، أمس الثلاثاء، دقائق قبل آذان المغرب، حادثة سير خطيرة، عقب وقوع اصطدام بين سيارة خفيفة وشاحنة، ما خلف مقتل شخص واحد وإضابة آخر بجروح جد خطيرة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السرعة الجنوينة قبل آذان المغرب، كانت سببا في وقوع الحادث، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن مقتل سائق السيارة وإصابة مرافقه بجروح جد خطيرة.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي حلت بعين المكان، وقامت بالمعاينة، بينما نقلت سيارة للإسعاف جثمان الهالك وأيضا مرافقه المصاب إلى المستشفى.