خطير وبالصور..محاولة سرقة ''الـضُـو''من عمود كهربائي بالرباط كادت أن تنتهي بكارثة ﻿

اندلع حريق في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، بمحول كهربائي يوجد على مستوى شارع يعقوب المنصور بمدينة الرباط، خلال محاولة شخص سرقة التيار الكهربائي لاستخدامه في تشغيل ''لعبة كبيرة'' مخصصة للأطفال

"شوف تيفي"

اندلع حريق في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، بمحول كهربائي يوجد على مستوى شارع يعقوب المنصور بمدينة الرباط، خلال محاولة شخص سرقة التيار الكهربائي لاستخدامه في تشغيل "لعبة كبيرة" مخصصة للأطفال يضعها في الشارع.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الشخص تفاجأ خلال محاولته الحصول على التيار الكهربائي بوقوع تماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران بالمحول الكهربائي، وانقطاع الكهرباء عن العديد من المقاهي والمنازل.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، مرفوقة بشاحنة للوقاية المدنية ، قامت بالتدخل وإخماد النيران المندلعة.