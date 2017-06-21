مثيرة وبالصورة..الدلاح المغربي وصل لـ 400 درهم في قطر ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة لفاكهة ''الدلاح'' المغربي بإحدى المراكز التجارية بدولة قطر، حيث وصل سعرها لـ 400 درهم مغربية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة لفاكهة "الدلاح" المغربي بإحدى المراكز التجارية بدولة قطر، حيث وصل سعرها لـ 400 درهم مغربية.

وانتشرت هذه الصورة بشكل كبير، حيث عبر العديد من المغاربة النشطاء في تفاعلهم عن دهشتهم الكبيرة من سعر "الدلاحة المغربية" بقطر، موضحين أن سعرها بالمغرب قد لا يتجاوز 50 درهما.

ومن جهة أخرى، استغل آخرون الفرصة للإشادة بالفاكهة المغربية، موضحين أن المواطن المغربي يتناول "الدلاح" بأسعار جد منخفضة، مؤكدين أن جودته جعلت أسعاره ترتفع في الدول التي يُصدر إليها.